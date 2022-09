Referentes políticos y gobernadores salieron hoy a repudiar el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se manifestaron conmocionados, consternados y consideraron "gravísimo" el hecho.

"Mi repudio absoluto al ataque sufrido por Cristina Kirchner que afortunadamente no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta. Este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad", señaló el ex presidente Mauricio Macri a través de su cuenta de la red social Twitter.

Mi repudio absoluto al ataque sufrido por Cristina Kirchner que afortunadamente no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta. Este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 2, 2022

Por su parte, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, expresó sentirse "conmocionada e indignada, con mucho dolor".

"Cuando el discurso de la oposición es el odio, el resultado es la violencia. No toleramos más estas acciones que hace un rato pusieron en peligro la vida de Cristina. La dirigencia política debe rechazar de plano lo que sucedió esta noche", dijo la gobernadora a través de Twitter.

Conmocionada e indignada, con mucho dolor. Cuando el discurso de la oposición es el odio, el resultado es la violencia. No toleramos más estas acciones que hace un rato pusieron en peligro la vida de Cristina. La dirigencia política debe rechazar d plano lo q sucedió esta noche. — AK (@aliciakirchner) September 2, 2022

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró que el atentado es "uno de los peores episodios de nuestra historia con el intento de asesinato a Cristina", al referirse a lo sucedido esta noche frente al domicilio de la vicepresidenta, donde un hombre gatilló un revólver a centímetros de su cabeza.



"Quienes insisten en perseguir, incitan a la violencia y hasta piden pena de muerte tienen que parar ya. No se puede seguir fomentando el odio y la violencia", reflexionó Kicillof.



En ese marco, el gobernador se refirió a los discursos violentos que emergen desde la oposición y recordó que "un diputado de la oposición pidió pena de muerte" para la titular del Senado.



"Sobre este hecho no sabemos todavía mucho, debe esclarecerse. Pero en este estado de conmoción puedo decir que el sábado estuve en lo de Cristina y me impactó ver el aparato policial, las manifestaciones que hicieron después para ver quiénes eran más violentos ante los que expresaban amor a quien es víctima de una persecución despiadada", continuó.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, repudió "absolutamente el atentado a la vicepresidenta" y expresó su solidaridad. "Defendamos la democracia y la convivencia pacífica entre los argentinos. Hace 39 años le dijimos Nunca Más a la violencia, ese es el límite", dijo en Twitter.

Repudio absolutamente el atentado a la vicepresidenta @CFKArgentina y expreso mi solidaridad. Defendamos la democracia y la convivencia pacífica entre los argentinos. Hace 39 años le dijimos Nunca Más a la violencia, ese es el límite. — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 2, 2022

"Mi total solidaridad con @CFKArgentina y mi más enérgico repudio y condena a lo sucedido esta noche. La Justicia tiene que actuar rápidamente para esclarecer los hechos", dijo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Mi total solidaridad con @CFKArgentina y mi más enérgico repudio y condena a lo sucedido esta noche.



La Justicia tiene que actuar rápidamente para esclarecer los hechos. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) September 2, 2022

Larreta indicó que "esto es un punto de inflexión en la historia democrática de nuestro país. Hoy, más que nunca, todos los argentinos tenemos que trabajar juntos por la PAZ".

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, señaló en una entrevista radial que está "muy consternado por el episodio" y dijo que "esto tiene que tener un repudio de todo el arco político y una movilización inmediata por la paz y en defensa de las instituciones democráticas".

"Lo que ha sufrido la vicepresidenta es un atentado alevoso. Esto nos da reflexión y miedo, el odio exacerbado y propiciado por opositores y por esa maquinaria mediática y judicial a través de sus voceros y/o operadores genera este clima", expresó.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, despresó su "repudio absoluto el hecho de violencia contra la Vicepresidenta @CFKArgentina. Mi solidaridad con ella y el deseo de paz y unidad para todos los argentinos", desde su cuenta de Twitter.

Repudio absoluto el hecho de violencia contra la Vicepresidenta @CFKArgentina. Mi solidaridad con ella y el deseo de paz y unidad para todos los argentinos. — Omar Perotti (@omarperotti) September 2, 2022

El diputado Diego Santilli dijo que las imágenes del atentado a Cristina Kirchner "son escalofriantes y una amenaza no solo a @CFKArgentina sino a nuestra democracia. La violencia es intolerable, siempre. Mi solidaridad con la Vicepresidenta".

Estas imágenes son escalofriantes y una amenaza no solo a @CFKArgentina sino a nuestra democracia. La violencia es intolerable, siempre. Mi solidaridad con la Vicepresidenta. — Diego Santilli (@diegosantilli) September 2, 2022

"El camino es la no violencia", se linitó a decir Elisa Carrió.