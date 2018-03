El detenido José María Núñez Carmona, amigo y socio del ex vicepresidente Amado Boudou, aseguró hoy que la plata para la compra y el funcionamiento de Ciccone Calcográfica la puso el banquero Raúl Moneta.

Nuñez Carmona prestó declaración indagatoria en el marco del juicio oral y público por las irregularidades en la venta de la empresa con capacidad para imprimir billetes, que se consumó durante la gestión kirchnerista.

"No tuve que ver con el levantamiento de la quiebra de Ciccone”, afirmó el imputado al comienzo de su indagatoria, en la que además negó haber participado de reuniones en nombre del ex vicepresidente o del Ministerio de Economía.

"Siempre fue Moneta el interesado de comprar Ciccone Calcográfica”, sostuvo Núñez Carmona, quien intentó explicar que esa compra se había efectuado por parte del banquero a través de Alejandro Vandenbroele, quien para la Justicia es testaferro de Boudou.

Según el relato del hombre que fue detenido la semana pasada, a la par de Boudou, la situación de Moneta en relación a Ciccone cambió de manera drástica cuando el Congreso aprobó su estatización.

‘Moneta se empezó a despegar de la inversión porque ya había puesto 60 millones de pesos y tenía que seguir una discusión judicial para discutir eso. Empezó a abrirse y lo dejó solo a Alejandro (Vandenbroele) enfrentando este tema en los próximos meses”, dijo.

"Se produce una negociación permanente entre a familia Ciccone y el grupo de Moneta para tener algún tipo de resarcimiento. Era una discusión que no terminaba nunca y fue desde agosto 2012 hasta abril de 2013 donde le agarra un ACV a Moneta y el asunto quedó en nada”, dijo.

"Esto desemboca en la declaración de la familia Ciccone en diciembre de 2013, donde con medias verdades se dicen muchas mentiras”, aseguró Núñez Carmona en su declaración.

El socio y amigo de Boudou también negó haber participado de una reunión con el ex jefe de Gabinete de Ricardo Echegaray, Rafael Resnick Brenner, en el Ministerio de Economía.

"No me he cruzado nunca con Resnick Brenner en el Ministerio de Economía. Esta reunión de la que se hizo al sólo efecto de introducirme a mí, porque no veo por qué me inventaron la reunión”, sostuvo.

En otra parte de la indagatoria, en la que no respondió preguntas, apuntó contra Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone (el ex dueño de la Calcográfica) y le atribuyó el contacto con Moneta.

"Reinwick se reunió con Moneta. Me contó sus conversaciones con Moneta. Iban a poner el directorio en cabeza de otra empresa de él”, afirmó.

Boudou y Núñez Carmona están acusados de haber estado detrás del levantamiento de la quiebra de la imprenta que tenía capacidad para imprimir billetes y de su venta al fondo de inversión The Old Fund, que tenía como titular a Vandenbroele.

El juicio está a cargo de los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez.