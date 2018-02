Los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan que se reunieron ayer con el presidente Mauricio Macri se fueron de la Casa Rosada sin ninguna precisión sobre lo que sucedió con la embarcación que despareció el 15 de noviembre pasado, pero con la promesa de que desde el Poder Ejecutivo se ofrecerá una recompensa de cerca de 4 millones de dólares por su hallazgo.

Sólo 35 del total de los familiares que llegaron en el micro que estacionó a un costado de la explanada de la avenida Rivadavia logró sentarse alrededor de la larga mesa del Salón Norte. Otros quedaron afuera del encuentro, que comenzó a las 14 y duró cerca de una hora. El petitorio que le entregaron al mandatario fue consensuado por todos a pesar de las diferencias internas. El último de los puntos fue rápidamente tomado por el Gobierno, que por estos días está enfocado en revertir la caída en las encuestas. La próxima semana ofrecerá “un monto millonario” a quien encuentre la nave de la Armada Argentina.

Al salir de la reunión el ministro de Defensa, Oscar Aguad, detalló que la recompensa “probablemente” rondará los 4 millones dólares y aseguró que el Gobierno tiene la “firme intención de seguir buscando al submarino”. En el contexto de la necesidad del Ejecutivo por apurar la reestructuración de las Fuerzas Armadas, además recordó que hay abierto un sumario interno en la Marina y que el episodio “ha costado que se separen dos hombres” de esa fuerza.

La respuesta fue sufi ciente, siempre y cuando “haya resultados”

Una de las razones por las que Macri resolvió sentarse cara a cara con los familiares por segunda vez y accedió a por lo menos uno de sus pedidos obedece a la necesidad de no dejar crecer el descontento entre quienes cuestionan a su administración por la falta de respuestas tras la desaparición del ARA San Juan. “Hay que tratar de tener a los familiares de la misma vereda y no enfrente, más teniendo en cuenta que muchos de ellos son parte de nuestro electorado”, señaló un funcionario con despacho en Balcarce 50.

Del encuentro también participaron la vicepresidente, Gabriela Michetti; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el vicealmirante José Luis Villán, a cargo del Estado Mayor de la Armada.

Para algunos familiares la respuesta del mandatario fue suficiente, siempre y cuando “haya resultados”, como planteó Marcela Moyano, esposa de Hernán Rodríguez, maquinista del submarino. Los “resultados” a los que se refieren no son sólo encontrar la embarcación, sino también saber qué sucedió.

Otros integrantes de la comitiva que se reunieron con Macri se mostraron un poco más escépticos. “No tuvimos toda la respuesta que esperábamos”, señaló Luis Tagliapietra, padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra y abogado querellante en la causa en la que se investiga la desaparición de la embarcación. Mientras tanto, Itatí Leguizamón, esposa del sonarista santafesino y cabo primero de la Armada, Germán Oscar Suárez, contó: “El presidente no hizo ninguna autocrítica, solo dijo que era un tema que le preocupa tanto a él como a todos nosotros y que no tiene nada que ocultarnos. Le preguntamos si había alguna información que no podíamos saber y dijo que no”.