El ex canciller Héctor Timerman fue sometido a una intervención quirúrgica pulmonar producto de un agravamiento de su cuadro de salud. Desde su entorno informaron que la operación se debe a una extensión del cáncer que padece. Recién una vez superada la intervención programada, el ex canciller podrá pensar en la posibilidad de viajar a los Estados Unidos a continuar con su tratamiento, en caso de que ese país le restituya la visa. "Se ha deteriorado su condición general de salud como consecuencia de la demora en su viaje, previsto para el 9 de enero, que no pudo realizar por la revocación de su visa para ingresar a los Estados Unidos", habían informado sus abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, la semana pasada.

Deberá realizar un procedimiento quirúrgico para tratar un cuadro pulmonar agudo, conexo a la enfermedad que sufre desde hace tres años, para estar en condiciones para viajar para darle continuidad al tratamiento oncológico que viene realizándose hace más de dos años, habían destacado.