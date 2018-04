Jujuy vive horas convulsionadaas tras la decisión del juez Control Nº4, Isidoro Cruz, de ordenar la detención del ex mandatario jujeño Eduardo Fellner, y otros ex funcionarios provinciales en el marco de una megacausa, en la que se investiga el desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales.

Según precisó esta mañana el fiscal General de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, el pedido de detención del ex gobernador es por la existencia de riesgo de fuga.

"Fellner está acusado de integrar una asociación ilícita, de ser el organizador de esa asociación, destinada a defraudar al Estado en 1.300 millones de pesos por no haberse construido alrededor de unas 2.000 viviendas y por la construcción de otras, en forma defectuosa”, puntualizó el jefe de fiscales jujeño.

El funcionario judicial también adelantó que otros cinco imputados en la megacausa, cuatro de ellos ex funcionarios, ya fueron apresados.



En la causa están imputadas por asociación ilícita y administración fraudulenta de 23 personas entre ellas, el actual intendente de la capital jujeña, Raúl Jorge, ex y actuales jefes comunales, además de ex funcionarios provinciales y cooperativistas sociales.

El magistrado también pidió la detención de Luis Consentini, exministro de Tierra y Viviendas de Jujuy; José Abregú, ex presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy; Héctor Carrizo, ex coordinador de Planes Nacionales y Viviendas Sociales. A estos se suman el exintegrante de la Unidad de Ejecución Provincial (UEP), José Mercado y Claudia Alicia Trenque, escribana de la Organización Social Tupac Amaru.

La detención del ex gobernador Fellner, se llevaría a cabo en las próximas horas y se estima que será trasladado junto a los demás imputados al Establecimiento Penitenciario N°1 del barrio Gorriti.

En la denominada Megacausa también están imputados por administración fraudulenta la actual de intendenta de Calilegua, Elsa Flores, y los ex jefes comunales de la ciudades de Libertador San Martín y San Pedro, Jorge Ale y Julio Carlos Moisés ex jefe comunal de San Pedro.

Fellner fue imputado en un principio por el "presunto abuso de autoridad en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público, ambos concursados realmente con coautoría de fraude a la administración pública". En la Megacausa están investigados además ex cooperativistas relacionados con la dirigente social encarcelada, Milagro Sala, y múltiples funcionarios.