Representantes de organismos de Derechos Humanos, diputados nacionales y dirigentes de la oposición advirtieron sobre riesgos del plan del Gobierno para dotar a las Fuerzas Armadas de un nuevo perfil en materia de seguridad interior.

En una conferencia de prensa en el anexo de la Cámara de Diputados que fue conducida por el diputado del FpV Horacio Pietragalla, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, advirtió que una eventual modificación del decreto de 2006 que acotó el rango de acción de las Fuerzas Armadas implicaría "agregar más daño al que nos están haciendo desde que asumieron".

Calificó además el acto de "fundacional e histórico" debido a la unidad de diferentes espacios políticos y destacó el nivel de movilización alcanzado en rechazo a políticas del Gobierno de Mauricio Macri: "Lejos de meternos miedo, nos dan coraje", advirtió.

A su turno, el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, consideró que esta propuesta "no es de ahora" sino que "fue elaborado por el Comando Sur de Estados Unidos hace 20 años" y que "trató de aplicarse sin éxito durante la presidencia de De La Rúa, cuando su ministro de Defensa López Murphy advertía sobre la amenaza del terrorismo, el narcotráfico, el indigenismo, el populismo radical y la pobreza".El periodista aseguró además que "no pueden modificar la ley" de seguridad interior porque "saben que no tienen los votos para hacerlo".

En tanto, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas alertó que "es un gran despropósito volver a replantar el terror en las calles", mientras que Taty Almeida lo catalogó como "una medida nefasta" y "un insólito retroceso en lo que hace a los Derechos Humanos". La diputada y ex ministra de Defensa Nilda Garré recalcó las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior se sancionaron con un "consenso amplio" y "profundo", y dijo que esta medida apunta a "militarizar todo el esquema de seguridad interior, darles cada vez más violencia, sembrar terror a la represión".