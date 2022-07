Juan Grabois: “Estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle”

En el marco de un clima social enrarecido a raíz de la crisis socioeconómica por la que atraviesa el país, los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) y de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) realizaron hoy una jornada de protestas a nivel nacional en reclamo de la implementación de un Salario Básico Universal (SBU), un aumento para empleados públicos y privados y un aguinaldo para beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, entre otras demandas.

El epicentro de esa protesta -materializadas por organizaciones cercanas al oficialismo, aunque críticas-, tuvo lugar a la altura de la subida de la avenida Mitre con el Puente Pueyrredón, que conecta el sur del conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires y tuvo réplicas "en otros 50 puntos del país", según consignaron las organizaciones mediante un comunicado conjunto.

Entre las principales consignas enarboladas por los manifestantes, figuraron la implementación de un "Salario Básico Universal; un aumento general de salario para empleados públicos, privados y jubilados de la mínima y aguinaldo para el programa Potenciar Trabajo".

En ese escenario, el referente social del MTE, Juan Grabois, señaló que "el principal problema es la miseria que hay en este país", le advirtió al Gobierno nacional que muchos de los militantes están dispuestos a dejar la "sangre en la calle" para reclamar que cambie la situación actual y le mandó mensaje directo al Presidente Alberto Fernández, al señalar que si no le gusta "el salario universal" que invente "otra cosa".

“Es fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Si no, para qué te pusimos ahí. Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si no te gusta el salario universal inventa otra cosa. No digas que hay que calmar a los mercados, vení y calmamos a nosotros. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”, recalcó.

En tanto, la secretaria general adjunta de la UTEP, Dina Sánchez, expresó a través de su cuenta de Twitter que "movilizados y en jornada nacional de lucha", las organizaciones reclamaron "por un Salario Básico Universal para que nadie tenga como opción la indigencia, por aumento a los jubilados y aguinaldo para los trabajadores y trabajadoras de la economía popular".

A lo largo de la protesta también se registraron cortes en el Cruce de Varela (Florencio Varela y Berazategui), en el Puente La Noria (Lomas de Zamora) y en el Puente Saavedra de Capital Federal.

Además, las actividades contemplaron asambleas y movilizaciones realizadas en provincias como Tucumán, Santa Fe, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Formosa, Entre Ríos, Misiones, Neuquén y San Juan.

Por su parte, las organizaciones enroladas en la Unidad Piquetera realizaron una asamblea en el Obelisco porteño bajo las consignas del "no al ajuste del Gobierno, no al pago de la deuda externa y no al Fondo Monetario Internacional" (FMI), ocasión en la que visibilizaron sus propias demandas, entre las que figuran la universalización del programa Potenciar Trabajo y el pedido de un bono compensatorio de 20 mil pesos, entre otras demandas.

Encuentro entre la Utep y la Unidad Piquetera

Tras sendas actividades por separado, los dirigentes enrolados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) que comanda Juan Grabois y los nucleados en la Unidad Piquetera que encabeza Eduardo Belliboni, se reunieron a partir de las 17 con la intención de "arribar a planteos comunes", para finalmente compartir una jornada de lucha con el eje puesto en el repudio a la criminalización de la protesta social y la judicialización de las organizaciones y en reclamo de un bono compensatorio de 20 mil pesos ante la crisis por la que atraviesan los sectores populares a raíz de la disparada inflacionaria.

"Nos vamos a reunir para discutir acuerdos que ya tuvimos en la reunión anterior sobre los problemas que vemos, con lo cual creemos que vamos a poder hacer una acción en común de lucha y vamos a ver qué características tiene", señaló Belliboni ante la consulta de BAE Negocios, quién indicó además que "los dos principales temas que se abordaran girarán en torno "a la criminalización de la protesta y la cuestión social", temas sobre los que "no hemos llegado a una comprensión común en todo, con lo cual se da esta reunión y con posterioridad, anunciaremos si finalmente logramos establecer un acuerdo mínimo para salir a luchar".

El referente de izquierda consideró "que hay una necesidad social muy importante, por lo que de lo que se trata la reunión es precisamente de eso, ver si podemos llegar a consensos o no. Es decir, si solo coincidimos en el problema de la criminalización o también en el reclamo social", donde advierte que las organizaciones cercanas al Gobierno tienen una contradicción por saldar.

"Ellos tienen la presión del Gobierno desde donde les dicen, 'ustedes son parte y no van a salir a luchar contra nosotros', algo más o menos parecido a lo que le pasa a la CGT, la que, antes de consultar a los trabajadores, la fueron a ver a Cristina Kirchner para anunciar la marcha", subrayó Belliboni, tras lo cual consideró que "claramente son presiones que tienen los dirigentes que tienen compromisos políticos con un Gobierno como el del Frente de Todos, el que para nosotros es el responsable del ajuste".