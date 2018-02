La grieta sindical por el 21F también abarca a la estructura de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Desde la organización de Capital Federal su líder Daniel Catalano dejó más que una ironía para el secretario general de ATE Nacional, Hugo "Cachorro" Godoy, quien expresó que no había sido invitado a la concentración. "Vení, no te quedes afuera Cachorro, la unidad es el camino", le disparó Catalano acotando que esa propuesta se la hacían llegar "las y los trabajadores estatales". El referente porteño consideró que es momento de "decirle basta" a la exclusión, los despidos y el ajuste. Lo hizo a través de un video y por las redes sociales.

En el entorno de Godoy le expresaron al diario Crónica que decidieron no movilizar junto a Camioneros y otras organizaciones ya que "para marchar primero hay que discutir y sobre todo ponerse de acuerdo en los objetivos del reclamo". El enfrentamiento tiene aristas recientes y pasadas pero la convocatoria de Hugo y Pablo Moyano, más las CTA y la Corriente Federal (CFT) amplía las distancias en ATE.

El secretario general del gremio de Tintoreros, Sombrereros y Lavanderos, Luis Pandolfi, informó que la postura de ese sindicato es no participar de la marcha convocada por Hugo Moyano porque en la actual coyuntura "lo mejor que se puede hacer es seguir un camino de diálogo con el Gobierno y solucionar los problemas de los trabajadores".

Pandolfi, quien la semana pasada cerró las paritarias de su gremio, consiguiendo un 15% de aumento anual pagadero en dos cuotas, indicó que no se sienten representados por Moyano, y que más allá de bregar por la unidad del movimiento obrero, "debe haber una renovación en el seno de la CGT".

El sindicalista agregó: "Nosotros ya hemos firmado la paritaria con el Gobierno y tenemos una diferencia muy particular con el gremio de Camioneros, porque quisieron avanzar sobre trabajadores nuestros. Lo de Moyano se trata de un tema particular y no general del movimiento obrero".