La oposición porteña fracasó ayer en su intento de sesionar en la Legislatura para discutir proyectos sobre tarifas, al no conseguir el quórum necesario para comenzar. Los opositores buscaron avanzar con los proyectos sobre tablas, pero el oficialismo no habilitó el debate. Se sentaron las bancadas del Frente de Izquierda, Unidad Ciudadana, Bloque Peronista, GEN, los radicales de Lousteau (Suma +), Partido Socialista, Mejor Ciudad de De Pierro, AyL y el Frente de Izquierda. El PRO y la Coalición Cívica no bajaron a la sesión.