La discusión paritaria de los metalúrgicos cerró otro capítulo sin acuerdo. La reunión de la víspera en el ministerio de Trabajo, se mantuvo en los términos por los cuales hasta ahora no se registraron avances entre los empresarios y representantes de la UOM. La pretensión sindical tiene cifra concreta: el inicial en $17.500 y una equivalencia práctica, que ya remarcó el jefe del sindicato Antonio Caló: "Ningún trabajador de nuestro sector puede cobrar menos por hora que lo que cuesta un kilo de pan", el valor promedio del producto citado es de $60 y en constante aumento. Fuentes de esa organización le consignaron a BAE Negocios que en el marco de la conciliación obligatoria, que dictó la semana pasada Trabajo, continuarán negociando y manteniendo su tesitura, sin llevar adelante la medida de fuerza con movilización a Plaza de Mayo que estaba prevista para hoy. La próxima reunión todavía no tiene fecha asignada. Ayer Caló no integró la comitiva gremial que contó con la presencia de Abel Furlán, entre otros dirigentes. Esta pulseada tiene la atención de al menos 230.000 trabajadores, a tal punto que el reciente encuentro de todos los delegados de ese gremio industrial en Mar del Plata, acuñó un concepto básico: "nuestro salario debe cubrir las necesidades que hacen a la canasta alimentaria".

Las variables económicas de la semana juegan su incidencia en los argumentos sindicales. Así, consideraban que el escenario del dólar, la devaluación entre bambalinas y funcionarios del Gobierno hablando de "turbulencias, avión en condiciones y piloto acorde" marcan que la pretensión de mejora es indiscutible. A la habitual férrea resistencia de los empresarios industriales para otorgar mejora alguna, en tiempos de Cambiemos y también del Gobierno anterior, esta vez esa coyuntura varió. Los ejecutivos de diferentes cámaras están dispuestos a ofrecer puntos por elevación del 12% que pusieron sobre la mesa en reuniones anteriores. Lo cual deriva en una situación similar a la que afrontó la Asociación Bancaria (AB) en el momento que las cámaras ofrecían algo más que el techo del 15% y en su monitoreo el Gobierno desalentaba cualquier "generosidad" patronal. En las cuentas que la UOM preparó para negociar la categoría principiante que hoy percibe entre $13.000 y $14.000, debería acceder a un básico de $17.500, además de un incremento del 15% con cláusula gatillo. La contraoferta hasta el momento fue del 12% en tres tramos.

El viernes pasado, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días jornadas después que el Congreso de la UOM en Mar del Plata aprobara un paro por 24 horas con movilización a Plaza de Mayo, la cual debía desarrollarse en esta jornada.