Al igual que el presidente de su bloque, Miguel Ángel Pichetto; el senador del Frente para la Victoria- PJ Rodolfo Urtubey adelantó que no acompañará el pedido de desafuero de la senadora electa Cristina Fernández, acusada de "traición a la patria" por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.

"Yo no voy a abandonar la racionalidad y sus convicciones por un pedido de desafuero, no voy a subordinarme a una estrategia política de corto alcance", soltó Urtubey en declaraciones a FM Milenium. Y agregó: "Tenemos un respeto a la ley de fueros. Creemos que la prisión preventiva es de carácter excepcional".

El senador justicialista también recordó el caso otros compañeros de recinto, el ex presidente Carlos Menem y el ex gobernador de Salta Juan Carlos Romero: "Hay otros pedidos de desafuero, Menem y Romero, y no se puede tratar este (el de Cristina) sin tratar los otros. Menem no tiene sentencia firme condenatoria".

Urtubey también se refirió a la decisión de Pichetto de formar un bloque aparte para dejar afuera a la ex presidenta: "Se produjo una fractura de hecho porque dentro del bloque justicialista del Senado no había unidad de acción. Esto se puso en evidencia cuando cambió el gobierno". Y añadió: "Hubo una posición del kirchnerismo que bloqueaba cualquier acuerdo de gobernabilidad en cualquier orden, y un grupo votamos otra posición. Esto generó votaciones contrapuestas".

"Encontré en Pichetto un liderazgo necesario para esta época. El peronismo está en un estado de asamblea, ha perdido el poder, está aprendiendo cómo ser oposición. Pichetto ha ocupado un lugar para mostrar un peronismo con otro aspecto, con otra cara, es parte de un proceso de reconstrucción del peronismo", concluyó el senador salteño.