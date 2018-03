En medio de las discusiones paritarias de distintos sectores, el secretario general adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, advirtió hoy que la pauta de aumento salarial del 15 por ciento es “ficticia”, y por ese motivo ratificó que ese gremio va a “pelear por un 23 por ciento”.

"Una paritaria del 15 por ciento es ficticia, aunque hay algunos que firman hasta por el 12 por ciento. Los gremios que hoy estamos reclamando somos los que siempre hemos estado del lado de los trabajadores", sentenció el dirigente gremial en declaraciones radiales. Moyano también cuestionó que el Ministerio de Trabajo “presiona para que se cierre lo que quiere la patronal.

"Los gremios que hoy estamos reclamando somos los que siempre hemos estado del lado de los trabajadores", indicó el sindicalista.

Sobre la situación de la CGT, remarcó: “Hace un mes me retiré de la CGT y fui claro: era un espacio que no representaba a los trabajadores para mí. En la CGT son los mismos dirigentes de hace 30 años, que firmaron las reformas laborales de Menem, de De la Rúa y quieren firmar la de Macri. No están a la altura de representar a los trabajadores”.

Además, advirtió que los gremios estarán "en la calle ante cualquier intento de reforma laboral". "Lo que hicieron el año pasado con los jubilados despertó a los que estamos al lado de los trabajadores. Si insisten con la reforma laboral vamos a salir a la calle”, afirmó.