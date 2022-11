Pablo Moyano confía que el Gobierno otorgará suma fija y no un bono, para reforzar salarios

El triunviro de la CGT Pablo Moyano estimó que en los próximos días habrá novedades sobre la definición gubernamental para otorgar una suma fija destinada a los salarios más bajos de los trabajadores registrados. “Está en estudio, uno tiene la esperanza que el Presidente haga el anuncio. La suma fija y la cuestión de las asignaciones familiares son prioridad”, le refrendó el camionero a BAE Negocios en una charla que mantuvo con este diario y otros medios en Azopardo.

“Voy a insistir y a seguir peleando por la suma fija. Nos vamos a juntar con Sergio Massa y también le vamos a reiterar este pedido”, reseñó horas después que se reuniera con la ministra de Trabajo Kelly Olmos. Con la funcionaria el pago adicional fue eje del diálogo y aclaró que habla de suma fija “porque los bonos ya forman parte de algunas paritarias como las de Camioneros y Bancarios, estamos hablando de mejorar los salarios más bajos”.

Sobre las asignaciones familiares recalcó que sólo un tercio de los 6.000.000 de trabajadores registrados las perciben y tanto ese incremento como la eliminación del impuesto a las Ganancias en salarios son indispensables para una mejora real de la distribución del ingreso. Asumiendo las diferencias internas e inocultables que tienen el Frente de Todos (FDT), como la misma CGT, Moyano consideró que de cara a 2023 su convicción es “mantener la unidad del peronismo”. En cuanto al escenario político inmediato confirmó que el Frente Sindical moyanista (Fresimona) estará presente el viernes 17 en el Estadio Diego Maradona de La Plata en el acto por el Día de la Militancia y ratificó sus críticas a los grupos económicos concentrados y a la oposición.

“Hay un crecimiento de la economía, vemos que las rutas, las autopistas están llenas de camiones, que hay una reactivación permanente de toda la industria, pero el Gobierno no logra controlar la inflación y ahí se complica todo”, refrendó. “Yo hago responsables a los generadores de precios, a los especuladores, a los supermercados, y hago nombres: la Sociedad Rural, Mercado Libre, Techint, son algunos de los que manejan la economía del país, y no de ahora, de toda la vida, son ellos los que remarcan los alimentos de la canasta básica, algo que hoy es robarle un plato de comida a millones de argentinos”, acotó.

El cosecretario de la CGT lamentó que “no se ve una fortaleza del Gobierno para ponerle freno a estos tipos. Por más paritarias que acordemos en 3 meses habrá que negociar otra vez y se descalabra todo”, alertó.

Respecto a las conversaciones que tanto él y su espacio “como parte de la CGT”, según destacó, mantienen con el ministro de Economía anticipó: “van a anunciar algunas medidas, Massa confía que a partir de enero la inflación va a empezar a bajar. Hay dos Argentinas: la de los que más tienen y la de los barrios humildes y recordemos que el 60 o el 70% de los trabajadores además pagan un alquiler. La actual administración intenta a diario revertir esa realidad", sustanció.

En esa tónica consideró que, con la aprobación del Presupuesto Nacional, es optimista respecto a la posibilidad de anuncios de la Casa Rosada sobre las medidas que reclaman tanto el Fresimona como la Corriente Federal de los Trabajadores o las dos CTA.

Ayer nomás

En cuanto al terreno político el camionero reiteró que tanto en el Gobierno como en la CGT se mantienen diferencias “es notorio y público, venimos de espacios diferentes, hicimos la unidad porque no queremos que vuelva la derecha. Ahora que tengamos diferencias no significa que vamos a romper”. El repaso abarcó la marcha cegetista del 17 de agosto, cuando hizo reclamos al Gobierno, y también sobre la moción que no prosperó para que la CGT definiera un acto o un paro por el atentado contra Cristina Fernández.

“Hubo una reunión del Consejo Directivo y había dos posiciones, un paro y movilización o seguir debatiendo. Hubo una votación ahí, había un sector que queríamos paro y movilización y no quisimos romper porque estaba pareja la definición, entonces se priorizó la unidad”, recordó.

Desde ese punto recordó que la tesitura política del sector sindical que lidera no varió en cuanto a las diferentes tormentas y terremotos que sacudieron al oficialismo las cuales con diferente intensidad, continúan. “Desde nuestro espacio nosotros tenemos coherencia desde hace muchos años. Yo no fui preso por un milímetro por oponerme a la reforma laboral de Macri, y hoy nuestro espacio integra el Consejo Directivo, no es cuestión ahora de puntear si es la mayoría o no, pero somos muchos, inclusive los compañeros de la UOM, con Abel Furlán, los que estamos trabajando”.

En cuanto a los metalúrgicos y su reciente convocatoria en la localidad de Pilar con la presencia de Cristina, Moyano subrayó que había medios esperando un discurso donde la Vicepresidenta fustigara a Alberto Fernández “se equivocaron, porque ella planteó lo que se hizo y lo que hace falta hacer, fue un mensaje para la unidad y apaciguar algo los ánimos”.

Ante la pregunta sobre si mantener la discusión en el FDT respecto de si el kirchnerismo es peronismo rotuló esa disputa como “una boludez” y abogó para que los sectores que lo integran privilegien la unidad hacia las elecciones 2023. “Hablo con todos, con el Presidente, con Massa, con Máximo Kichner, con los intendentes, legisladores y vamos a hacer todo lo posible para que no vuelva la derecha”. En ese punto repitió que frenar el incremento de precios, lo considera vital. “Con medidas para ir bajando progresivamente la inflación el gobierno tiene muchas posibilidades de ser reelecto. Desde mi humilde lugar de militante voy a hacer todo lo posible para llegar hasta el último día de mi gobierno y tratar de hacer todo lo posible para que haya una lista de unidad con una candidata o con un candidato”, estimó.

Vencedores vencidos

Sobre la alternativa de que Juntos por el Cambio logre el triunfo en las urnas del año que viene Pablo Moyano devolvió las municiones gruesas que le disparan desde la oposición como el caso de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. “Está claro que si vuelve la derecha empieza a llevar adelante todo esto que el marmota dice en su libro. O también esta señora que dice 'Pablo Moyano si violás la ley vas preso'. Hay que ver cuando ella era montonera las veces que habrá violado la ley, si no lo hizo cuando le rebajó los sueldos a los estatales y jubilados siendo parte de la Alianza o cuando armó la Gestapo en la Provincia de Buenos Aires”, desafió.

Más allá del tono de sus dichos consideró que las amenazas que le dedican “no tienen sentido” y reiteró “si llegan a tocar un derecho de los trabajadores voy a ser el primero en salir a la calle y habrá muchos obreros o por lo menos los que estuvimos en las calles contra el macrismo.

Por nuestra coherencia e historia, si nos tocan un artículo del convenio vamos a estar defendiéndolo, después las amenazas son parte de la campaña que están haciendo. En definitiva estos mensajes que dan no son para nosotros, compiten a ver quién da el discurso más duro diciendo 'si tengo que meter preso, si tengo que meter bala lo hago', cuando dicen eso lo hacen para sus mandantes de afuera”.

Fue allí cuando apeló a la referencia regional y mencionó el triunfo de Lula sobre Bolsonaro. “Acá estamos jugando dos modelos de país como pasó en Brasil, está muy claro” y en referencia al FDT repitió “se tienen que dejar de joder en serio, que se junten en una oficina y decidan tirar todos para el mismo lado, porque la inflación sigue aumentando mientras nosotros discutimos”.