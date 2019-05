Esta tarde, se reunirán el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández y la ex presidente, Cristina Fernández de Kirchner, para evaluar y decirdir sobre la convocatoria del Gobierno para lograr un acuerdo sobre políticas públicas básicas.

En diálogo con radio FM Futurcock, Alberto Fernández anticipó dicho encuentro con Cristina aunque, al mismo tiempo, evaluó que "no hay mucho por hacer".

"Con Cristina nos vamos a juntar a conversar hoy sobre el acuerdo, pero no hay mucho por hacer", afirmó Fernández, y agregó que "el Gobierno quería hacer un acuerdo con el peronismo irracional, y se dio cuenta que no podía dejar afuera a Cristina porque nadie lo firmaba", dijo el ex jefe de Gabinete.

Cuestionó al llamado del Gobierno al amplíar la convocatoria a la Iglesia, empresarios, gremios y gobernadores: "Va a terminar siendo una comedia de Netflix, que muestre cómo lo pasa un presidente cuando no sabe qué hacer".

Así mismo el ex funcionario reveló: "Estoy dando medio por sentado la candidatura (de Cristina Kirchner), porque no para de crecer en las encuestas, pero habrá que ver qué decide".

Además, Alberto Fernández pronosticó que en el escenario electoral de octubre "Cristina tiene 36, 38 puntos, y el opositor que le sigue tiene 6 u 8 puntos".

Y agregó: "El Gobierno tiene un fantasma detrás que se llama Cristina, y no podía no llamarla al acuerdo, y se dio cuenta tarde".

"¿Hay alguien que quiera suscribir este acuerdo? Ni Lavagna ni Massa dijeron que lo van a firmar; la postura opositora demuestra que no hay tantas diferencias para la unidad", aseguró.

"Este gobierno quiso hacer una picardía electoral. Si se están ahogando, que no le quieran explicar al guardavidas como rescatarlos", concluyó Fernández.