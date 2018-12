El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, aseguró hoy que el anuncio de un paro de pilotos de 48 horas tiene "una razón política" que apunta a "dañar" a Aerolíneas Argentinas.

Además, precisó que la resolución de la ANAC cuestionada por los gremios tiene como objetivo "facilitar" las acciones administrativas para la validación de la licencia extranjera, que beneficiará a pilotos argentinos.

Los pilotos argentinos anunciaron hoy una "huelga general" por 48 horas a partir de las 00 del jueves en protesta contra la política aerocomercial del Gobierno. La medida fue anunciada en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery por el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas ( APLA) Pablo Biró, y el secretario adjunto de la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), Gerardo Trucco

El ministro aseguró que "hay gente con una intencionalidad política" detrás el paro, y precisó que hay "un grupo de sindicatos que quiere generar mucho daño a Aerolíneas, al mercado aerocomercial argentino, y tomar de rehenes a los pasajeros".

Por su parte, Dietrich explicó que no se modificó ninguna ley, sino que "se ordenó" la validación de licencias y expresó que "en Argentina hay más pilotos argentinos que en 2015, que estaban sin trabajo o en el exterior en otras líneas, porque no conseguían trabajo o porque el sindicato decidía quién trabajaba o no".

Y aseguró que actualmente "tenemos más pilotos argentinos trabajando, más aviones, más líneas aéreas, no hemos cambiado ninguna ley", y precisó que "para volar en Argentina se requiere ser piloto argentino".