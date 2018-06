El ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, señaló hoy que las pérdidas causadas al agro por la sequía significó "la caída de un punto en el PBI" pero consideró que la situación puede revertirse con la actual y "fuerte inversión" de los productores en siembra de trigo, maíz y soja.



Etchevehere apuntó que esa caída del producto bruto revela la "importancia que tiene la agroindustria en el país".



"No se circunscribe más o menos a la producción, sino que también hay que tener en cuenta todo el movimiento comercial que hay alrededor de esas actividades tan importantes", expresó el ministro en diálogo con la emisora santafesina LT8.

El ministro de Agroindustria explicó que "en el valor del pan, el trigo solamente impacta en un 10% del costo y la harina no llega al 20%, o sea que hay otros elementos como alquileres, aportes patronales sueldos y costos en general".

"Molinos sigue apostando, es una empresa nacional y todo lo que signifique ampliar su capacidad de procesamiento y almacenamiento genera empleo y ayuda a que Argentina se siga consolidando como uno de los principales proveedores de productos, como harina y soja a los mercados del mundo", aseguró.



El crecimiento y desarrollo de esa empresa -agregó el ministro- ayuda además "a consolidar el polo aceitero de rosario que es el más grande del mundo hoy en día".

Al describir el panorama que observa en el campo, Etchevehere dijo que observa "con mucho entusiasmo que hay humedad suficiente por las últimas lluvias y los productores están sembrando fuertemente trigo". Añadió que "además, se espera una buena área de siembra de maíz y soja para esta temporada".



Sobre el precio de la harina y los reclamos de los panaderos, el titular de la cartera de Agroindustria dijo que el Gobierno "está haciendo todo lo posible para que haya la mayor transparencia posible, y la mayor competencia entre los diferentes actores".



El ministro explicó que "en el valor del pan, el trigo solamente impacta en un 10% del costo y la harina no llega al 20%, o sea que hay otros elementos como alquileres, aportes patronales sueldos y costos en general".



Por último, añadió que a partir de esa transparencia espera que "no haya abusos por parte de los que están vendiendo pan, tan importante para los consumidores; que no lo pongan a un valor exageradamente alto".