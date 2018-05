El desplazado presidente del PJ, José Luis Gioja, sostuvo hoy que detrás de la intervención del partido hay “una mano negra y alguna amarilla también” y ratificó la convocatoria al Congreso del PJ nacional el 8 de junio en el microestadio de Ferro.

En coordinación con Gioja, el presidente del Congreso partidario, el gobernador formoseño Gildo Insfrán, comenzó esta semana a cursar las notificaciones a más de 900 congresales para la cumbre en Ferro, con la misión de lograr una concurrencia masiva y de todos los sectores del PJ, inclusive de aquellos que hace tiempo no vienen participando de la vida activa del partido.

“No hay motivo para intervenir el PJ, no hay ilegalidad como ha ratificado el fiscal Di Lello y tampoco legitimidad, porque ningún sector importante del justicialismo ha pedido la medida”, enfatizó Gioja

El propósito es aislar a Barrionuevo y corroer la legitimidad de su intervención, a la espera del fallo de la Cámara Nacional Electoral sobre la cuestión de fondo, tras al dictamen del fiscal Jorge Di Lello que pidió revertir el fallo de la jueza María Servini de Cubría.

En declaraciones a radio Cooperativa, Gioja insistió en que la intervención decidida por Servini de Cubría el 10 de abril pasado “fue política” y agregó: “Creo que hubo una mano negra, y alguna amarilla también ahí, tomando esta decisión”.

El jueves pasado, Barrionuevo sufrió un revés a partir del dictamen del fiscal electoral Di Lello, quien pidió a la Cámara Nacional Electoral que revoque la intervención y, en paralelo, declare nulas todas las decisiones adoptadas por la gestión del líder de los gastronómicos.



Más allá de la discusión judicial, el control del principal partido opositor tiene un fuerte trasfondo político ya que la política de alianzas que impulse el PJ en las elecciones presidenciales del año que viene dependerá en buena medida de qué actores se encuentran en la conducción.

Por caso, Gioja impulsa una reunificación del peronismo con el kirchnerismo adentro, mientras que otros sectores más ligados a los gobernadores juegan a aislar a Cristina Kirchner y obligar a Unidad Ciudadana a tejer una estrategia por fuera del PJ.

“El divide y reinarás ha sido la muletilla principal de este Gobierno Nacional y debe creer que con esta medida los peronistas vamos a espantarnos”, analizó Gioja al respecto.

Y concluyó: “Nadie sobra y nadie está demás. Cristina indudablemente es una de las principales, sino la principal dirigente de la oposición. Me parece que si hablamos de unidad no podemos estar diciendo 'éste sí, éste no'. Hay que abrir puertas, hay que dar la discusión”.