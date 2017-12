Irán aseguró que tras la firma del Memorando con la Argentina en 2013 y "cumpliendo con el artículo 7" del acuerdo los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países "solicitaron a Interpol poner fin a las obligaciones de esa institución con respecto a la causa AMIA", aunque la información volvió a ser desmentida por el ex titular de ese organismo.

"El ministro de Exteriores de la Argentina en su encuentro del 30 de mayo de 2013 con el entonces Secretario General de Interpol aseguró el cumplimiento de los requisitos contenidos en el Memorando por el Gobierno de Argentina", señaló el texto que recibió el Ejecutivo, titulado "En el nombre de Dios", con fecha del 4 de noviembre pasado y firmado por el canciller iraní Mohammad Javad Zarif, y que fue difundido por Infobae.

No obstante, el ex titular de Interpol Ronald Noble reiteró que no es una "novedad" que Irán haya pedido a ese organismo el levantamiento de las alertas rojas, pero ratificó que "sólo un juez argentino" o un representante del país ante el organismo podía concretar esa medida, lo que no sucedió.