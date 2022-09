El diputado nacional Máximo Kirchner salió a respaldar al actual ministro de Economía, Sergio Massa, y aprovechó para criticar al ex titular del Palacio de Hacienda Martín Guzmán, calificando su paso por la cartera económica cómo "malo". En este sentido, consideró que Massa "está ordenando el desastre que dejó Guzmán".

“Lo de Guzmán fue un desastre, fue malo, yo no tengo problemas en decirlo. Lo discutimos internamente y todas las cosas que decía Guzmán que iban a pasar, no sucedieron", sostuvo el ex titular del bloque de Diputados. E ironizó: "Venir de afuera con cierta parafernalia hace que algunos le crean más a esa gente que a argentinos y argentinas con quinto año terminado”.

De esta manera, el referente de La Campora expuso sus diferencias Guzmán, y recordó su gestión, especialmente cómo se manejaron las negociaciones de pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Hoy el acuerdo con el Fondo nos condiciona para tomar medidas económicas", sostuvo el diputado este jueves.

El acuerdo con el FMI

Kirchner fue uno de los primeros líderes del Frente de Todos en plantear resistencia al acuerdo con el FMI promovido por Guzmán. De hecho, días antes de que se firme el entendimiento decidió renunciar a la conducción del bloque en la Cámara de Diputados.

“El FMI se lavó la cara y el agua y el jabón lo pusieron los argentinos y las argentinas. Claver-Carone dijo que el préstamo fue político. Y si el préstamo fue político, la solución tiene que ser política”, analizó en declaraciones radiofónicas a El Destape.

Y agregó: “Si el FMI nos promete un infierno, entonces se lo contamos a los argentinos y a las argentinas en una cadena nacional. Es muy difícil que el país salga adelante así. Nadie dice que podés ser Disney en 4 u 8 años, pero así, bajo estas cuestiones que nos imponen, es muy complejo”.

Las críticas a Juntos por el Cambio

En otro orden, sostuvo que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta "puso en riesgo la vida de policías y manifestantes" al referirse al operativo en la casa de Cristina Kirchner en Recoleta y lanzó: "En Juntos por el Cambio están viendo quien mata al primer peronista".

"La oposición tiene un concepto muy arraigado de sobreactuar, de querer dar una imagen que seduce a un posible votante y que pone en riesgo un motón de cosas, incluso la vida", complementó.

En este sentido, sostuvo que “Cristina no tiene problemas en hablar y confrontar ideas. La oposición está jugando a los cowboys”. Según el diputado nacional del FdT, “hay un par de personajes que tienen un odio por Cristina y aunque no la vean presa, aunque sea 5 minutos, no van a parar”.