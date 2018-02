El senador y expresidente Carlos Menem aseguró que "en todos los gobiernos, salvo" en el que él encabezó, "hubo corrupción". El ex jefe de Estado es el principal implicado en la causa por el contrabando ilegal de armas argentinas a Ecuador y Croacia.

En declaraciones ofrecidas al canal CNN en Español, el riojano explicó que los fueros parlamentarios "no" lo protegen y reclamó que "se investigue todo lo que se quiera".

También señaló que "no tienen ninguna condena" en su contra y confió en que prevalecerá su posición en la causa por la venta de armas.

Sobre la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que "le pondría un 1" y consideró que la situación del país no es "muy buena" en la actualidad.

"Por lo que uno ve, lee y estudia, evidentemente estamos en una situación no muy buena. Tenemos serios problemas que todavía no se solucionan. Por ejemplo, el tema de la inflación", expresó el ex jefe de Estado.