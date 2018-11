El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, aseguró hoy que a pesar de la ruptura del bloque del PJ que lidera Angel Pichetto, el presupuesto está "en condiciones de ser aprobado" mañana en la Cámara Alta.

Además, el funcionario añadió que la aprobación es un primer paso para los argentinos, porque no se gastará más de lo que hay y se podrá evitar la crisis recurrente que tiene el país, "que se producen por los desequilibrios que generamos en la política".

"Esto es un acuerdo muy relevante y habla muy bien de la democracia argentina, esto de empezar a hacer serios y no gastar más de lo que tenemos y no someter al pueblo a crisis permanentes".

Por otra parte, al ser consultado sobre los desafueros de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, señaló que " Cambiemos fijó su posición de respeto a la Justicia" y agregó "nosotros dijimos que si había un Juez y tres camarista que opinaban lo mismo íbamos a votar a favor de los desafueros, sean de Cambiemos o de la oposición".

En consecuencia, Pinedo preciso que la mandataria "no apeló" en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA y además sostuvo que "ella tomó esa decisión de no apelar y no pedir excarcelación", a lo que remarcó que la ley pide que el Senado discuta si conoce o no el desafuero.