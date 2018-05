El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Cambiemos-PRO) dijo hoy que “la única forma de que Argentina equilibre sus cuentas es creciendo, no achicándose ni con el ajuste”, y apuntó que la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, se expresó en ese mismo sentido.

"La única forma de que Argentina equilibre sus cuentas es creciendo, no achicándose, no con el ajuste, y ayer Christine Lagarde lo dijo textual, que (desde el FMI) van a acompañar una política de fuerte crecimiento, con creación de empleo y con la preocupación por los más vulnerables en la transición”, afirmó Pinedo en radio Mitre.

Pinedo explicó hoy que en la década del 90, el FMI “decía que había que achicarse para salir de las crisis pero luego del problema de Lehman Brothers el Fondo cambió y hoy saben que los países no salen si no crecen”. De esta forma, Pinedo se refirió a la quiebra del gigante financiero Lehman Brothers en el año 2008 que incendió los mercados y aceleró la crisis mundial.

Pinedo citó además que “las tarifas es un tema vinculado a esto de no gastar lo que no se tiene” y que “algunos proponen aumentar el gasto vía inflación y ese no es el camino”.

"Vamos a tratar de suavizar” el aumento “como hicimos ahora con los meses de invierno” pero “lo que no se puede hacer es mentir”, aseveró.

Consultado sobre el dólar, Pinedo dijo que “tenemos que tener serenidad de que lo que prevalece es la racionalidad”.