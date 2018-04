El ex senador radical y aliado de Pro en Cambiemos Ernesto Sanz sostuvo ayer que el "bipartidismo" que durante décadas rigió el sistema político argentino, y que tenía al Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical como protagonistas, "ya pasó y no va a volver nunca más".

"Lo primero que hay que reconstruir y no lo tenemos es un sistema político", manifestó el dirigente de la UCR durante un reportaje que le concedió a FM La Patriada, a la vez que precisó que le gustaría que se consoliden "partidos políticos o coaliciones fuertes que puedan establecer, por ejemplo, una suerte de bipartidismo de coaliciones".

Como uno de los principales impulsores de Cambiemos y en sintonía con lo que el presidente Mauricio Macri planteó durante la campaña presidencial, Sanz señaló que "el bipartidismo clásico ya no da para más" porque "el PJ no es el PJ aquél ni la UCR es la UCR aquélla".

"Me preocupa que no hayamos sido capaces de construir coaliciones estables y sólidas. Cambiemos tiene ese desafío pero todavía no lo es", concluyó el ex senador.