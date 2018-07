El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, reclamó este domingo "abrir el peronismo a la gente de verdad" y "correrse de los modelos tradicionales" de la política.

"Hoy, gran parte de los jóvenes encontraron su participación ciudadana por afuera de los partidos políticos. Hay que encontrar los caminos porque en el mundo se está debatiendo esto, pasa que se crean partidos nuevos o se renuevan viejos", explicó el referente del PJ.

El mandatario salteño sostuvo que "la Argentina necesita la construcción de ese espacio", aunque aún no confirmó que él vaya a presentarse como candidato a presidente en las elecciones del próximo año.

"Técnicamente, no quiero hablar de candidaturas. Eso no nos sirve a los argentinos y no nos sirve a los que queremos construir una alternativa política", precisó al respecto en declaraciones a radio Millenium.

En este sentido, Urtubey aclaró que "si le ponemos nombres propios a un espacio, se seguiría haciendo lo mismo de siempre" y que "hasta ahora le fue mal así" a la oposición.

"El personalismo, la falta de institucionalidad en la Argentina nos hizo mal y particularmente a los peronistas nos dañó mucho. Yo quiero que construyamos algo que sea más grande que el PJ, que logre integrar a muchos sectores que entienden que puede haber algo diferente a la grieta", agregó.

El mandatario provincial llamó "animarse a discutir un nuevo concepto" y "hacer un esfuerzo para unir a los ciudadanos" porque consideró que "esta polarización fue funcional para el anterior y para el actual Gobierno".

Finalmente, Urtubey reconoció que el PJ es "corresponsable de lo que le pasó al país" en los últimos 70 años, pero resaltó que "no todos los políticos ni todos los peronistas son corruptos".

"Cuando dependamos más de las instituciones y menos de las personas, nos va a ir mejor porque el sistema se va a ir depurando. Las personas llevamos con nosotros todos los vicios de nuestras personalidades, y en ese marco nuestro gran desafío es construir algo más que eso", agregó.