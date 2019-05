El diputado nacional por Cambiemos Waldo Wolff aseguró que en el oficialismo "somos el mejor equipo de los últimos 91 años, no de los últimos 50 años, porque desde 1928 no termina un mandato constitucional un gobierno no peronista (SIC)".

En una nota con FM Millenium, Wolff cargó las tintas sobre el gobierno anterior a la gestión macrista y aseguró ue "el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner es el tío que te hizo la fiesta y ahora hay que pagarla, y la tuvo que pagar Illia, y la tuvo que pagar De la Rúa, y la tuvo Alfonsín y nosotros la vinimos a pagar, pero de una vez y para siempre, por eso ahora vamos a empezar con la reconstrucción."

Si bien reconoció que la gestión económica de Cambiemos es deficitaria, el legislador consideró que "la Argentina es un cúmulo de cosas y la verdad es que hay mucha gente, que la está pasando mal pero también hay muchos espacios que comienzan a funcionar como nunca funcionaron. Y tenemos multiplicación de vuelos de cabotaje, y los que tienen hoteles y turismo a lo largo de Argentina funcionan, y por primera vez en el año pasado tuviste superávit energético."

Consultado sobre si se iría del país en caso de que gane el peronismo, Wolff respondió que "si gana Cristina, la República se va del país. Se terminó la República, no tienen otra manera. Ya lo han dicho: disolver el sistema republicano y democrático como lo conocemos". Y rechazó la posibilidad de que Mauricio Macri vaya a una PASO para dirimir la candidatura presidencial de Cambiemos. "No estoy a favor de las PASO en Cambiemos porque no veo que haya volumen político para hacerlo; Macri ha hecho el trabajo más difícil que tiene que hacer un presidente: tomar medidas anti-populares es lo más difícil que puede hacer un candidato".

Y resaltó que "las PASO innecesarias debilitan al espacio. Vos no me podés correr con falta envido con 23 de pie".

También se refirió a la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Cristina tiene que ir hacia el debido proceso y tiene que presentarse en la causa. No la quiere ver Macri, la historia hace que respecto de los procedimientos que establecen el Código Penal así sea. Y de hecho Macri no la lleva al banquillo. La lleva la justicia, la lleva el juez, la lleva el TOF", recalcó el legislador. Y agregó: "La verdad que sería un ingenuo si te digo que la justicia no tiene que ver con la política, pero la verdad que si hay algo que muchos incluso lo tratan de ingenuo al presidente, porque la Corte Suprema hoy tienen cuatro de sus cinco miembros que votan en línea con el peronismo y bueno esta es la libertad que tenemos, lo mínimo que pedimos es que se presenten a derecho. Así que no es un problema de Macri esto. Echarle la culpa a Macri porque vos fuiste corrupto es realmente sacarte el problema de encima".