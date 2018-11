Con el tratamiento en el Senado del proyecto de Presupuesto 2019 como telón de fondo y ante el recrudecimiento de la discusión de los gobernadores peronistas en torno a la eliminación del Fondo Federal Solidario, el Ejecutivo Nacional decidió transferir en las últimas horas casi mil millones de pesos a las arcas de las provincias y municipios.

El monto girado por el gobierno nacional corresponde a la primera cuota del Programa de Asistencia Financiera con el que se buscó compensar a las gobernaciones e intendencias ante la eliminación del denominado Fondo Sojero.

En base al decreto 836/2018 publicado el 19 de septiembre último, el gobierno decidió habilitar una asistencia financiera "en cuatro cuotas iguales, mensuales y consecutivas" a aquellas provincias que adhirieron al Pacto Fiscal, incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires, no así La Pampa y San Luis.

Sin embargo, hasta el martes, las provincias no habían recibido esos recursos por lo cual en la reunión que mantuvieran los gobernadores Rosana Bertone ( Tierra del Fuego), Lucía Corpacci ( Catamarca), Gildo Insfrán ( Formosa), Sergio Casas ( La Rioja), Mariano Arcioni ( Chubut) y Gerardo Zamora ( Santiago del Estero), así como los vice gobernadores Daniel Capitanich ( Chaco) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) con el senador Miguel Ángel Pichetto, titular de la bancada Argentina Federal, lo instaron a avanzar en la sesión del 14 de noviembre próximo en la derogación del DNU que eliminó el Fondo Federal Solidario.

"La postura de derogar el decreto de Macri la vamos a mantener, primero porque desde hace dos meses que nos vienen pateando los 4.125 millones y si salió algo ayer (por el martes) de esos fondos, lo hicieron con dos meses de atraso", señaló un mandatario provincial presente en el encuentro con el senador rionegrino ante la consulta de BAE Negocios.

La fuente agregó que "esa cifra no logra compensar realmente lo que perdemos con el Fondo Sojero, lo que está lejos de lo que correspondería", pero además, dijo que se encuentran "en la nebulosa respecto a cuanto sería el monto que las provincias vamos a resignar el año que viene porque los números que se manejan son dispares".

Consultado respecto a si la transferencia de los mil millones los podría hacer revertir la posición respecto a derogar el DNU, dijo que "eso no va a cambiar porque nos empernaron de un día para otro y el enojo es grande debido a que es mucho el dinero que se resigna" y dijo que esperan que "esto se resuelva antes de que se vote el Presupuesto, porque ya no sabemos de donde sacar dinero. Si a eso se le suma lo que viene, estamos en un problema considerable debido a la caída de la actividad económica, y al ritmo que vamos, la caja es cada vez más chica y el gobierno no tiene ninguna respuesta".

Sin embargo y pese a la obstinación de los mandatarios provinciales, desde la Casa Rosada aseguraron que no retrocederán con la medida que les permitirá ahorrar 8.500 millones en lo que resta del año y otros 26.500 en 2019.