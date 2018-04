Mientras desde el Gobierno nacional aseguran que la suba de tarifas no es "una preocupación para los argentinos", diseñan la estrategia para frenar el debate en el Congreso y analizan la posibilidad de un veto en caso de que la oposición consiga aprobar un proyecto de ley que limite los aumentos del agua, gas y electricidad.

A pesar de los cacerolazos, "la marcha de las velas", el "paro de la luz" y los resultados que arrojan algunas encuestas, el presidente Mauricio Macri y sus principales asesores están convencidos de que el incremento tarifario no está entre las preocupaciones centrales de los usuarios. Por el contrario, una fuente con llegada al mandatario aseguró a BAE Negocios que "la demanda de electricidad en febrero último creció un 2,4%", en alusión a los datos que figuran en un informe de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec).

En el gobierno de la alianza Cambiemos no sólo creen que la suba de tarifas no afectó el consumo, sino que todavía sería posible llevar adelante nuevos incrementos, aunque por el momento no están en carpeta. "Nosotros queremos que haya un cambio cultural en cuanto al uso de la energía y eso sólo es posible a través del precio de los servicios", afirmó un funcionario nacional.

El propio Macri dijo la semana pasada en un reportaje que brindó a la señal de cable TN que es mentira que las tarifas son exorbitantes". Y, como lo hizo en el mensaje grabado en el megayacimiento Vaca Muerta el lunes anterior, comparó la situación argentina con la de los países vecinos: "Cruzamos al Uruguay y pagan más del doble en electricidad y en gas, y en Chile el triple.

Al igual que con la ley antidespidos, en la Casa Rosada están seguros que las críticas de la dirigencia opositora y sus 29 iniciativas parlamentarias para modificar el actual cuadro tarifario responden a "cuestiones electorales" y tienen "el objetivo de hacer un daño político al gobierno", tal como señaló un funcionario con despacho en Balcarce 50.

La respuesta del Gobierno nacional comenzó la semana pasada con el pedido de Macri a los gobernadores e intendentes para que eliminen los impuestos a los servicios públicos y continuó con la "Ley de transparencia en la facturación de los servicios públicos esenciales", que establece que las boletas de agua, gas y electricidad sólo podrán incluir la tarifa del servicio, el IVA e Ingresos Brutos, mientras que los impuestos municipales o provinciales deberán cobrarse a través de otro medio. El objetivo principal es involucrar a los mandatarios de cada distrito en el debate público para repartir el costo político que implica el incremento tarifario, pero también condicionar a los legisladores que le responden en futuras votaciones.

Si bien en el oficialismo apuestan a que la oposición no conseguirá llegar esta semana con un proyecto unificado sobre el tema tarifas, desde el Ejecutivo nacional ya iniciaron conversaciones con algunos legisladores del peronismo federal para evitar que se apruebe una ley que reforme los cuadros tarifarios.

Como último recurso, si los bloques opositores se unieran detrás de una sola iniciativa y finalmente lograran aprobarla, Macri apelará al veto, como tantas otras veces durante su gestión como jefe de Gobierno porteño y luego como presidente.