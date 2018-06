El triunviro de la CGT Juan Carlos Schmid aseguró hoy que hay un "altísimo nivel de acatamiento en todo el país" al paro general por 24 horas que realiza hoy la la central obrera con el apoyo de las dos CTA y organizaciones sociales.

"Un paro general en un país significa el fracaso del diálogo social y también el fracaso de la política", subrayó durante una conferencia de prensa en la sede de la CGT.



Schmid, uno de los tres jefes de la Confederación General del Trabajo (CGT), afirmó que "hubo un altísimo acatamiento" al paro general y le pidió al Gobierno que cambie "el modelo económico".

"Hay que cambiar la orientación del modelo económico que está llevando al desastre al pueblo", exigió en el estrado del salón Felipe Vallese de la sede de la central obrera, en Azopardo al 800.

"La CGT ha llegado a esta determinación después de haber agotado todas las instancias en los diversos planos institucionales para encontrar alternativas.", aseveró Schmid.

"Para que nadie tenga lugar a dudas: paramos para poder seguir trabajando, y por eso vamos a explorar las discusiones en los más altos niveles", advirtió.

"El paro no soluciona nada. El Gobierno debe dar soluciones y no las da", aseveró Carlos Acuña, el tercero de los jefes sindicales de la CGT

Por su parte, Héctor Daer, otro de los miembros de la conducción cegetista, que deberá renovarse en agosto próximo, señaló que "desde diciembre de 2015 hasta hoy hubo una inflación del 95%, y no son los trabajadores los culpables de ese proceso", al justificar la huelga por 24 horas que lleva a cabo la central obrera con el apoyo de otros sindicatos y organizaciones.

"Fueron favorecidos los sectores que más ganan y que más tienen, como el sector agropecuario y las mineras", afirmó Daer, y, al respecto, agregó: "Por eso estamos parando. No estamos parando porque creamos que es un fin en sí mismo, estamos parando porque estás políticas ya sucedieron en nuestro país y tuvieron desenlaces totalmente maliciosos para sectores amplios de nuestra sociedad".

Y sostuvo que "hicimos todo. Hasta le fuimos a plantear que cuidaran el empleo, el poder adquisitivo del salario, la salud de los trabajadores y no hubo respuesta" (del Gobierno).

Carlos Acuña, el tercero de los jefes sindicales de la CGT, remarcó, por su parte, que la Casa Rosada no brinda respuestas a los reclamos de la central obrera.

Además criticó las "agresiones" del Gobierno a los sindicalistas, que a su juicio han tenido "la suficiente prudencia".