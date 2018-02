El jefe de la Uocra Gerardo Martínez fue la primera voz que tomó aire público para considerar la necesidad de mantener canales de diálogo con el Gobierno, horas después del 21F. No obstante, el referente de la construcción se sumó a quienes consideran que el triunvirato, que integran Juan Schmid, Carlos Acuña y Héctor Daer: "cumplió una etapa". Además vislumbra que deberá activarse un congreso normalizador "dentro de algunos meses" para elegir la nueva conducción de Azopardo. En declaraciones al programa El Lobby (89.9) Martínez consideró que la nueva cúpula podrá "ser de un solo secretario general, puede ser de dos, de tres o de cuatro, lo que la realidad determine en el desarrollo de la estrategia, no en el tacticismo pragmático". Además consideró que la fuerte crítica de Pablo Moyano respecto a los que no marcharon, "son cagones" había apuntado el también dirigente del club Independiente, hacia el arco donde también se encolumnó la Uocra, será motivo de alguna charla, "porque lo respeto" y acotó "él tiene su liderazgo, es el segundo del papá, así que me parece que nos vamos a sentar a conversar".