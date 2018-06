Un día después del masivo cierre de la Marcha Federal en la Plaza de Mayo, el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, advirtió que, "de insistir con medidas de ajuste, el Gobierno pone en riesgo la paz social", y reiteró el reclamo dirigido a los dirigentes sindicales para que convoquen a un paro general, ya que "no es tiempo para cobardes ni para dirigentes que especulen".

"Las medidas que el Gobierno está proponiendo no se sostienen socialmente, cada medida hizo que un centenar más de ciudadanos se acercara a la Plaza de Mayo. De insistir con medidas de ajuste, el Gobierno pone en riesgo la paz social", apuntó Menéndez.

Así lo afirmó el dirigente un día después de que representantes de organizaciones sociales y sindicales reclamaron a la CGT que convoque a un paro general en contra de las políticas del gobierno nacional, durante el acto que se realizó en la Plaza de Mayo como corolario de la Marcha Federal organizada por los movimientos populares.

La Marcha Federal llega a la Plaza de Mayo con reclamos contra "el ajuste y los tarifazos"https://t.co/41yCWjpv0T pic.twitter.com/dLWtPJsK29 — BAE Negocios (@BAENegocios) 1 de junio de 2018

El dirigente social agregó hoy que en la sociedad "hay un hartazgo", y remarcó: "Hemos logrado, después de mucho tiempo, transitar por las calles de la ciudad y que comerciantes nos dieran aliento. Ojalá el Gobierno tome nota de esa realidad social y que calibre bien que posibilidades de sostenimiento social tienen las medidas que están en carpeta".



"Valoramos a aquellos con los que tenemos diálogo y con quienes hemos caminado juntos. La sociedad no es tonta y sabe mirar a aquellos que hoy están evitando pronunciarse. No es fácil, hay costos, no es gratis salir a expresar lo que pasa y las consecuencias de las medidas económicas sobre los trabajadores", agregó Menéndez a radio Mitre.

El coordinador de Barrios de Pie abogó por "establecer canales de diálogo" con el Gobierno, porque "estamos en un tren que va a 200 kilómetros por hora y hay una pared a 20 metros".