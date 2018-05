Sin tener preciso el final de la turbulencia económica, las organizaciones sindicales acuden al cálculo de deterioro del poder adquisitivo en dólares. Así precisan que el salario mínimo vital y móvil era en diciembre de 2015 de u$s 807 y hoy apenas llega a u$s 401. Acotan que el tramo comprende el inicio de la gestión del actual Gobierno hasta el presente y que es tácita la necesidad de "revisión" amplia de acuerdo de mejoras salariales barajando que la inflación de mímina llegará al 24% en diciembre. Aunque lo tácito no significa sencillez. Es el cálculo que barajan especialistas que asesoran a sindicatos y los dirigentes de cúpulas. Resumen que hoy el techo del 15% "apenas cubre alguna baldosa de un patio amplio" y para más datos suman el último paper del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) que vislumbra para diciembre entre 21 y 24% del incremento sostenido de precios. Los gremios que pactaron un dígito de mejora o incluso 12% son los más complicados para "no perder por goleada", estiman y remarcan que no hay que esperar a fin de año para tener certeza.

El IET lo conforman gremios de la CGT y la CTA y al presentar la nueva estimación, consideraron a BAE Negocios que "la aceleración inflacionaria profundiza la puja distributiva que se caracterizará hasta fin de año por el conflicto laboral si se continúa condicionando las paritarias", así lo explicó Nicolás Trotta el rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo que cobija al IET. Para otros economistas hay que esperar si las medidas que trazó contra la marea la Casa Rosada, "sirven para pasar el invierno", sin fijar certezas (ver nota abajo). De las paritarias todavía en discusión Camioneros validó por escrito su pretensión del 27% y en la dilatada discusión docente en la Provincia de Buenos Aires, uno de los integrantes del frente sindical, Miguel Díaz (Udocba) desempolvó una frase peronista "la única verdad es la realidad, la devaluación del salario ya alcanzó al 20%". El docente acotó una sutil ironía: "Dicen que está superada la turbulencia, pero también nos preguntamos dónde está el pliloto".

Haciendo números, en tiempos del kirchnerismo y la ruptura con Hugo Moyano la CGT ofreció datos concretos respecto de la inflación de las góndolas versus el diezmado Indec. Bajo la misma tesitura, fuentes de Azopardo consideraron: "Quienes hayan pautado la posibilidad de revisión tendrán que activarla. Quienes no lo hayan hecho deberán solicitar la reapertura", rubricó una fuente para acotar que esa solicitud "será mucho más que un trámite sencillo, habrá complicaciones". Destacan que Camioneros ofrece el tono adecuado del 27% y se basan en la estimación de Carlos Melconian en rigor del 25% "es una cifra a estimar con cierta certeza. Aunque ante la inflación y la devaluación pasada presente y futura, este año los sueldos perderán la carrera sin lugar a dudas".

En la central obrera consideran que es notorio recordar por un lado que "las soluciones no son sindicales, sino políticas, tal cual lo verifica la coyuntura" y que está a la vista un cambio de escenario. "Hasta ahora Cambiemos sólo tenía problemas económicos, el capítulo político también se complicó desde los errores del modelo implementado", seguran. De cara a la nueva CGT que surgirá en agosto consideran que esa referencia es mucho más que un dato de color.