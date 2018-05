Las repercusiones de los dichos del presidente Mauricio Macri en escenario sindical guardaron relación con el semblante, análisis y mirada del presente del mundo del trabajo y el encuadre gremial vía fórceps o reforma laboral. Meditación y pausa como también rotundas negativas.

Incluso con los movimientos tácticos respecto al probable paro del 7 de junio. "No podemos considerar una convocatoria al diálogo mientras se ratifica el rumbo económico, los brazos abiertos para el FMI, se confirman a los funcionarios y la decisión de avanzar sobre los derechos de los trabajadores", sostuvo el titular de Canillitas y uno de los referentes de la CGT, Omar Plaini ante la consulta de BAE Negocios. La pérdida de empleo, la inflación sumada a la caída del poder adquisitivo fueron algunos de los tópicos que enumeró el dirigente. En la misma sintonía se pronunció el titular de la CTA, Hugo Yasky, que propuso como muestra de una nueva serie de "incongruencias" el "destrato que sufren los docentes en medio de su lucha paritaria" y sugirió que cuando el Jefe de Estado consideró que las tarifas "no eran elevadas", hubiera preferido creer "que se trataba de una broma de mal gusto, pero no, lo dijo".

En las huestes de la Corriente Federal (CFT), Héctor Amichetti (Gráficos) aseveró a este diario que "una propuesta para el diálogo cuando se ratifican todos los puntos que llevaron a diezmar la industria, incrementar el desempleo, pactar paritarias a la baja, poniendo en riesgo la canasta básica de los trabajadores es impensable". "De no mediar un giro de 180 grados tanto en el modelo económico como en la concepción política para aplicar en nuestro país, cualquier propuesta de diálogo no tiene razón de ser".

Otros jefes de organizaciones prefirieron evitar comentarios o esperar incluso la reunión que tendrán hoy en la CGT empresarios de la industria y dirigentes sindicales. Tampoco faltó quien en el sutil e ironíco sentido del humor que caracteriza al mundo sindical recordara que "el Gran Acuerdo Nacional" de los 70, fue la antesala al regreso de Juan Domingo Perón al país.