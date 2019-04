En tiempos de tempestades económicas una de las organizaciones sindicales más fuertes del país y columna del sector industrial enfrenta su pulseada decisiva por la negociación salarial. En efecto, la UOM recibió una oferta de “congelamiento” salarial en virtud del 8% que pusieron sobre la mesa las cámaras empresariales frente al 20% que reclamó Antonio Caló jefe de los metalúrgicos. Ni siquiera el plazo abreviado de 3 meses para volver a negociar después suavizó a las patronales. Como espasmo ante el paro decretado para este Jueves Santo brotó la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Producción y Trabajo.

Postales de época que le dicen. Sin rango de casualidades, la oferta del 8% tuvo lugar casi en simultáneo con el anuncio vía INDEC de la inflación de marzo (4,7%) y los manotazos de ahogado económico conocidos en las últimas horas sobre precios y otros castigos al poder adquisitivo. Llamativo también es que el plazo de conciliación abarque 15 días con lo cual la UOM aparece “advertida” para no sumarse al paro del martes 30 que decretaron el Frente Sindical, la Corriente Federal y las 3 CTA.

Caló recuerda, en cada ocasión que tiene contacto con la prensa, las estadísticas alarmantes de 50.000 despedidos y 20.000 trabajadores suspendidos al compás de la corrosión industrial de los últimos años. La UOM fue el eje de la convocatoria del pasado 4 en la movilización de respaldo del sector fabril. Más allá de la grieta recuerdan que sobre sus las espaldas y durante la gestión kirchnerista la puja salarial no era amable y debían enfrentar a las grandes empresas. Los negociadores de patronales importantes llegaron a deslizar incluso que si fuera por ellos la oferta sería del “0 por ciento”, así lo manifestaron desafiantes a este diario en 2014 en las puertas de la cartera laboral durante aquella paritaria.

“Vamos a seguir agotando todas las instancias para mantener nuestro reclamo por una recomposición salarial que defina un ingreso digno para todos nuestros compañeros”, resumió el secretario general de la UOM Morón Sergio Souto.

El referente de la zona oeste del Gran Buenos Aires remarcó que el escenario económico que está derrumbando la industria en el país se explica desde la apertura de importaciones, la caída del mercado interno, las tasas de interés que afectan al sector empresario pero sobre todo con las pymes desvastadas. “Todo esto posterga objetivos relevantes del sector como la capacitación y perfeccionamiento de nuestros compañeros en el uso de nuevas tecnologías, por citar un solo ejemplo. Téngase en cuenta que la dirigencia sindical no desconoce que el mercado del trabajo está evolucionando. Lo que pedimos es condiciones dignas para ser parte de ese proceso, con dignidad y los derechos que tanto sacrificio le costaron a nuestros antecesores”. Si bien la paritaria UOM no tiene el poder referencial de otros años, a la luz de las disposiciones del FMI y la acuciante situación económica, se descuenta que jugarán muchos factores externos “y no tanto” el núcleo de esta discusión más allá de porcentajes y plazos.

Ningún metalúrgico está ajeno a esta situación, deslizan en Alsina 250 la sede del secretariado nacional, como tampoco la certeza de que es prioritario defender cada puesto de trabajo como afirmaran hace años y en los últimos tiempos con más energía.