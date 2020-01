El senador Oscar Parrili (Frente de Todos) apoyó la decisión del presidente Alberto Fernandez de intervenir la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y acusó que en la era macrista "no solo nos pinchaban los teléfonos a nosotros, también entre ellos", y citó que se lo hicieron a la diputada Elisa "Lilita" Carrió y a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, entre otros.

El senador por Neuquén, quien fue titular de la AFI en el último período de gobierno de Cristina Fernández, avaló, consultado por Télam, la decisión del Presidente de intervenir la central de inteligencia y poner en el cargo a Cristina Caamaño. "Hay que crear una nueva estructura inteligencia en serio", dijo, y apuntó: "Les cuento algo, cuando nosotros llegamos en 2014 (a la AFI) no había ciberseguridad en la inteligencia, no se hacía, obviamente porque se hacía espionaje interno; es una de las áreas que hay que crear, y creo que Cristina tiene en claro eso".

Parrilli diferenció que "si la SIDE (el anterior nombre de la AFI) fue lamentable durante los 30 años de democracia, estos 4 años fueron lo peor de lo que hubo de la inteligencia en Argentina".

El senador ejemplificó en ese caso que lo fue "en nivel de espionaje interno y de persecución porque había bandas, había grupos que operaban indistintamente y hasta se terminaban espiando entre ellos", y citó que "espiaban a Carrió, a Vidal, a Angelici, a Rizzo, no solamente a nosotros, se pinchaban los teléfonos entre ellos".

Parrilli recorrió ayer la Casa Rosada para "aportar su experiencia", según dijo, en el rediseño de la estructura edilicia. Respecto a las modificaciones realizada por la gestión del ex presidente Mauricio Macri, Parrilli evaluó que "querían hacer un edificio (estilo) Trump, moderno", y juzgó que "querían borrar la historia" de la Casa de Gobierno y "hacer una nueva historia que recién llegaba".

En tanto, consultado por los periodistas acreditados sobre los cuadros que faltan en el primer piso de la Casa Rosada y que fueron donados por gobiernos latinoamericanos con motivo del festejo del bicentenario, consideró que "tiene que haber responsabilidad patrimonial, porque hubo donaciones de cuadros de gobiernos con motivo del bicentenario".

Consultado sobre la decisión de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, de hacer un peritaje externo sobre pericias de Gendarmería, como la del caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman, dijo que la medida "es muy acertada" y que la realizada oportunamente "es trucha".

Consultado asimismo sobre una posible investigación que el Gobierno impulse en la Justicia contra la anterior gestión, el senador respondió: "Mentira total; no somos nosotros vengativos, me extraña, mire la historia: ¿quiénes bombardearon la Plaza de Mayo, ¿quiénes hicieron los golpes de Estado y hoy se callan del golpe de Estado en Bolivia, o se callaron, quiénes fueron?; nos quieren endilgar a nosotros lo que ellos hicieron, y lo que históricamente hicieron, no hay ninguna contraofensiva".