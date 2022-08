Patria Grande advierte que dejará el bloque del FdT si el Gobierno no contempla sus reclamos

El Frente Patria Grande se encamina a dar un debate interno en los próximos 15 días respecto a cómo se posicionará ante esta nueva fase del Gobierno, a la espera de que el ministro de Economía, Sergio Massa, adopte una medida que beneficie a los sectores más vulnerables. Anticipándose a un escenario adverso, los tres diputados del espacio que lidera Juan Grabois dejaron en claro que podrían abandonar el bloque oficialista, lo que provocaría que el Frente de Todos deje de ser la primera minoría en la Cámara baja.

La intención no es buscar una razón para pegar el portazo. Más bien, todo lo contrario. En el Frente Patria Grande hacen tiempo para encontrar una excusa que les permita seguir formando parte de la coalición de gobierno. Aunque pocas, hasta el miércoles último, tenían algunas expectativas de que el flamante titular del Palacio de Hacienda no se circunscribiera solamente a hablarle a los mercados y los empresarios. Sin embargo, según remarcan en esa fuerza política, no hubo anuncios concretos para atender los reclamos de los movimientos sociales.

"Los shocks devaluatorios lo único que producen es pobreza y una enorme transferencia de recursos" fue uno de los pocos tramos del discurso de Massa que celebraron en el Frente Patria Grande. En menos de veinticuatro horas, emitieron un comunicado donde exhibieron su malestar por el rumbo económico que comenzó a delinear quien hasta hace dos días era el presidente de la Cámara de Diputados. “Aunque hubo tibias referencias a los jubilados y los asalariados del sector privado, no hubo el más mínimo anuncio para los sectores sociales más postergados”, dijeron desde ese espacio.

“Hubo en cambio anuncios para otros sectores, en particular los grandes empresarios, exportadores, la mega minería, las petroleras, así como la continuidad sin cambios del acuerdo antipopular suscrito con el FMI”, destacaron. Y advirtieron: “Nos vemos entonces en la situación de convocar al conjunto de la militancia del Frente Patria Grande para rediscutir la pertenencia de nuestros diputados, diputadas, legisladores y concejales al bloque oficialista”.

Ese debate recién llegará en 10 o 15 días. “Hemos convocado un plenario de nuestra militancia para charlar en general nuestra posición y accionar ante los anuncios de ayer (por el miércoles) que entendemos que se sigue sin poner en primer lugar las necesidades del sector más golpeado de nuestro país que son todos y todas aquellos que están por de bajo de la línea de la indigencia y a nosotros nos duele y nos preocupa mucho porque no podemos permitir que siga hablando familias en la indigencia”, dijo el diputado del Frente Patria Grande Federico Fagioli a BAE Negocios.

“Como Frente de Todos lo que debemos construir es un política de ingresos de carácter redistributiva que nos permita eliminar la indigencia y se puede hacer de a poco de forma progresiva empezando por ejemplo por el Norte Grande que es donde mayores niveles de indigencia hay”, explicó el legislador.

Además de Fagioli, los otros dos diputados que podrían romper con la bancada oficialista son Itai Hagman y Natalia Zaracho, quienes presentaron a mediados de mayo pasado el proyecto de Salario Básico Universal. Si bien un mes atrás se entusiasmaron con el apoyo que la vicepresidente, Cristina Kirchner, le brindó a esa iniciativa, luego esa alegría se fue esfumando frente a la negativa del oficialismo de avanzar en ese sentido.

Como contrapropuesta, la titular del Senado impulsó el Ingreso Complementario, texto en el que trabaja la senadora Juliana Di Tullio. La idea era presentarlo esta semana. Ahí tienen puestas sus esperanzas en el Frente Patria Grande. En realidad, creen que esa iniciativa podría empujar a Massa a aplicar una medida similar desde el Ejecutivo nacional, aún cuando el líder del Frente Renovador nunca miró con buenos ojos ese tipo de propuestas.

“Nosotros ya no hablamos del Salario Universal, o sea, el planteo es alguna medida, sea cual sea, que refuerce los ingresos de las personas que están por debajo de la línea de la indigencia, que son los que peor la están pasando, para eliminar la indigencia y garantizar un plato de comida en la casa de todos los y las argentinos”, puntualizó Fagioli.

Por ahora, la posibilidad de que Grabois rompa con el Frente de Todos es poco probable, según señalaron desde el entorno del dirigente social amigo del Papa Francisco. El objetivo es enviar una señal y meter presión para que el Gobierno anuncie alguna medida, que estiman podría llegar por pedido de Cristina Kirchner. Para lograr eso, además de la presencia en las calles, cuentan con una herramienta que no es menor y ya puso en alerta a algunos dentro del oficialismo: hacer un bloque aparte en Diputados y dejar a la bancada oficialista con tres diputados menos, lo que derivaría en que deje de ser la primera minoría.