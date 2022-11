La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, tuvo un duro encontronazo con el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, durante la presentación del segundo libro de Mauricio Macri titulado "Para qué" el 24 de octubre en La Rural: "No me cruces más en la tele porque te rompo la cara". El funcionario dijo desconocer el motivo de la amenaza.

En un video difundido en redes sociales, se la puede ver a Bullrich amenazando a Miguel, uno de los hombres de mayor confianza del jefe de Rodriguez Larreta. En las imágenes, apunta con el dedo al funcionario y lanza una frase contundente: “No me cruces más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”.

Ante las airadas palabras de la exministra del Gobierno de Cambiemos, Miguel la mira atónito y le pregunta por qué le dice eso y opta por abrazarla como una forma de bajar la tensión entre ambos. En el registro audiovisual también puede apreciarse al exsenador nacional Miguel Ángel Pichetto, quien mira asombrado la escena.

Miguel se sorprendió por la frase de Bullrich y así lo expresó en una entrevista que tuvo con Eduardo Feimann por Radio Mitre: “Fue bastante chocante, fue un disparate, la violencia nunca es aceptable y además si es por opinar diferente se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadoso”, dijo.

“Es muy chocante porque se trata de alguien del mismo espacio y presidenta del partido al que uno pertenece. No sé por qué me dijo eso. Ustedes me conocen y saben que yo nunca agredo a nadie; pueden existir diferentes opiniones, pero no se traducen en términos de agresiones personales; cruzó un límite y la violencia es inaceptable”, agregó.

El funcionario indicó que "no supo que lo estaban filmando el encuentro" y tampoco ha vuelto a tener contacto con la presidenta del PRO "después de lo que ocurrió". "Se que ella dijo que no me iba a pedir disculpas, pero de igual manera yo la voy a seguir saludando", afirmó Miguel. Sin embargo más adelante en las entrevistas le restó peso al episodio dentro de la balanza de la coalición, y aseguró que "JxC está más unido que nunca".

Este martes Patricia Bullrich fue entrevistada también por Feinmann en Radio Mitre, en donde argumentó: “¿Cómo le voy a pedir disculpas a una persona que dijo que soy funcional al kirchnerismo?”. Enseguida, el periodista contestó que “Felipe Miguel considera que fue una actitud violenta”.

Pero la dirigente de la oposición contestó duramente: “Mucho más violento es que a la presidenta del PRO y a una persona que fue claramente antikirchnerista le digan que es funcional al kirchnerismo; esa es la peor violencia política existente, entonces cuando alguien dice algo que después se banque las consecuencias de sus dichos”.

Aún así, Bullrich insitió que Miguel la "estuvo chuzando en varias entrevistas por orden de su jefe", refiriendose a Rodriguez Larreta y continuó: "me vino a saludar cariñosamente como si nada pasara y eso conmigo no va; entonces, lo mandé a cagar".