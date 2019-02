El presidente Mauricio Macri escuchó hoy un enfático reclamo de un trabajador durante una visita que realizó a una obra porteña, en el que un obrero le pidió que "haga algo por la gente que lo votamos".

El mandatario recibió la demanda mientras recorría uno de los edificios terminados de un complejo habitacional ubicado en el barrio de Parque Patricios junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Mientras saludaba a un grupo de operarios con sus respectivos cascos de trabajo, uno de ellos se adelantó y le dijo:

—Por favor, yo soy laburante. Vivo día a día. Todos los días a las cinco de la mañana me levanto.

—Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé —atinó a responderle el Presidente, que lo tomó de la muñeca para calmarlo.

—Sabe qué, perdóneme pero tengo que decirlo, con respeto: Usted nos toma el pelo. La gente está decayendo.

Entonces Macri se excusó en el gobierno anterior, pero el obrero fue contundente.

—¡No me importa el Gobierno pasado!

—...

—A mí me importa lo que haga usted ahora. Ahora, hágalo ahora usted —insistió, afectado.

—... estamos tratando de recuperarnos—, le respondió, mientras le pedía que esté "tranquilo" y el trabajador insistía en su reclamo.

Lo ocurrido quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales y en el que se se ve que Macri, como un boxeador, le da un abrazo con el que intenta dar por terminada la conversación y le hace un pedido mientras se retira:

—Mirá la obra que tenemos.

Una mujer rubia intercedió entonces con una palmada en la espalda, mientras el equipo aplaudió al Presidente y el trabajador se despidió con la mirada baja y un insulto general.

Y se lo dijo en la cara nomás! #BuenMartes LinkedIn Jorge Lanata Sindicato de Presos pic.twitter.com/25EyPIeSQe — Franco (@amigachooo) 26 de febrero de 2019

El Presidente se encontró con este episodio durante la recorrida que realizó por la obra urbanística Estación Buenos Aires, ubicada en los barrios porteños de Parque Patricios y Barracas, donde el Gobierno construyó 2400 viviendas familiares en el marco del plan nacional ProCreAr.

Macri aprovechaba el evento para mostrarse con Rodríguez Larreta. Según un comunicado oficial, el presidente visitó uno de los edificios terminados del complejo habitacional acompañado además, por el el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; el secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, y la gerente del Instituto de la Vivieda de la Ciudad, María Migliore.

La obra, a cargo de la Nación, demandó una inversión total de 5700 millones de pesos, la más grande de ProCreAr, el programa que apunta a que las familias puedan acceder a la vivienda propia mediante créditos blandos.