El abogado Carlos Beraldi, a cargo de la defensa de la senadora Cristina Fernández, denunció que no le permitieron presenciar el allanamiento al departamento de la ex presidenta en el barrio de Recoleta. "Por disposición del juez Bonadio fui obligado a retirarme del domicilio y así evitar que yo, como abogado defensor, controle el procedimiento", señaló el letrado, quien remarcó que debido a esto el allanamiento "es ilegal". En este sentido, Beraldi agregó: "Una vez más se pone en claro que estamos ante una farsa y no un procedimiento judicial.

"Vamos a plantear la nulidad de todo el procedimiento y a requerir el juicio político del magistrado", adelantó.

Beraldi relató que fue él quien abrió la puerta del departamento para que ingresaran los efectivos de la Policía Federal, pero que después, a raíz de un llamado telefónico al encargado del operativo, le prohibieron entrar por orden del juez. "Indudablemente aquí no se quiere hacer ninguna inspección, se quiere hacer una farsa en donde el juez, una vez más, muestra la ilegalidad de su procedimiento", sostuvo.