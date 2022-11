En medio de una fuerte tensión dentro de Juntos por el Cambio, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, explicó el origen de la pelea que tiene con uno de los hombres más fuertes del espacio político que lidera: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Al parecer, todo se vuelve a resumir en la pelea por el poder. Según contó la exministra de Seguridad, la relación "dejó de fluir" cuando le comunicó que quería ser candidata a Presidenta, y la respuesta de él no fue la que esperaba.

En una entrevista con Neura Media, la exfuncionaria del macrismo aseguró que a principios de año se reunió con Rodríguez Larreta para definir la hoja de ruta que tomarían de cara al armado de las listas. Allí, el jefe de Gobierno porteño le preguntó a Bullrich qué camino seguiría ella en el armado político: "Un día lo fui a ver a Horacio y me dice ¿Qué es lo que querés ser? ¿Cómo te ves? ¿Querés ser jefa de Gobierno? No sé si vas a poder, porque seguramente vas a competir con (María Eugenia) Vidal y también está (Martín) Lousteau'", reconstruyó la dirigente opositora.

"Yo le dije: 'No, Horacio. Yo siento que mi lugar en la historia argentina va a ser candidata a Presidenta'. Y él me dijo: 'No. Eso no porque estoy yo. Yo me vengo preparando para eso'. Yo le insistí con que iba a competir. Y él volvió a decirme que no podía ser", se explayó.

"Horacio no pudo procesar eso. No lo entendió. Él pensaba que no iba a tener ninguna competencia, que el camino ya estaba liberado. Yo le dije que es un lugar que no tiene dueño, sino que hay que ganárselo. Desde entonces, nuestra relación nunca volvió a ser igual", aseguró Bullrich.

Esto explicaría el ensañamiento de la oposición por no eliminar las PASO en las que se definen los candidatos de cada espacio, una medida propuesta por el ministro del Interior, Wado de Pedro, y muy debatida dentro del oficialismo. De hecho, Rodríguez Larreta participó ayer de una actividad de la Dirección de Operaciones Motorizadas de la Policía de la Ciudad, en donde realizó duras críticas a la eventual eliminación de las elecciones primarias y reafirmó el rechazo de esa coalición opositora: "Está mal, es hacer trampa y no estamos de acuerdo".

Aún así, dentro del oficialismo no lo descartan. El ministro de Economía, Sergio Massa, dio esta semana una entrevista a El Destape Radio, donde se mostró a favor de eliminar las PASO y pidió que la coalición de gobierno unifique una postura en una mesa política. Incluso, desde el entorno de Alberto Fernández insisten en que no hay razones para derogar las PASO.

La interna al rojo vivo

La pelea con Larreta no es la única que protagoniza Bullrich. La presidenta del PRO tuvo un duro encontronazo con el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, durante la presentación del segundo libro de Mauricio Macri titulado "Para qué" el 24 de octubre en La Rural: "No me cruces más en la tele porque te rompo la cara". El funcionario dijo desconocer el motivo de la amenaza.

En un video difundido en redes sociales, se la puede ver a Bullrich amenazando a Miguel, uno de los hombres de mayor confianza del jefe de Rodriguez Larreta. En las imágenes, apunta con el dedo al funcionario y lanza una frase contundente: “No me cruces más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”.

Ante las airadas palabras de la exministra del Gobierno de Cambiemos, Miguel la mira atónito y le pregunta por qué le dice eso y opta por abrazarla como una forma de bajar la tensión entre ambos. En el registro audiovisual también puede apreciarse al exsenador nacional Miguel Ángel Pichetto, quien mira asombrado la escena.

Miguel se sorprendió por la frase de Bullrich y así lo expresó en una entrevista que tuvo con Eduardo Feimann por Radio Mitre: “Fue bastante chocante, fue un disparate, la violencia nunca es aceptable y además si es por opinar diferente se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadoso”, dijo.

El rechazo de la oposición

La diputada y eventual candidata María Eugenia Vidal cuestionó la iniciativa del oficialismo de eliminar las PASO y las elecciones intermedias, y apuntó a través de sus redes sociales: "Siempre lejos de la gente, ajenos a las prioridades y fuera de la realidad".

Mientras esperamos que presenten un plan para combatir la inflación, la inseguridad y la pobreza, el kirchnerismo planea eliminar las elecciones intermedias. Siempre lejos de la gente, ajenos a las prioridades y fuera de la realidad.



Dejen de vender humo. https://t.co/Ra3ZAT83k8 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) October 31, 2022

En esa misma línea, le siguió el jefe de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, quien recordó que para avanzar en esa iniciativa hay que reformar la Constitución Nacional.

"La Constitución establece que Diputados se renueva por mitad cada bienio (art 50) y el Senado a razón de una tercera parte cada dos años (art 56). Este vamos por todo nace muerto", refutó desde Twitter.

No sólo quieren eliminar las PASO.

Ahora van por las elecciones de medio término.

El kirchnerismo ya no esconde su desprecio por la voluntad popular cuando le es adversa.

Así actúan los autoritarismos cuando sienten que pierden el poder. https://t.co/B0WYpp1FGq — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) October 31, 2022

El referente radical criticó al oficialismo porque "no solo quieren eliminar las PASO" sino que "van por las elecciones de medio término". "Ya no esconde su desprecio por la voluntad popular cuando le es adversa. Así actúan los autoritarismos cuando sienten que pierden el poder", afirmó.

En el entorno de De Pedro contestaron a los cuestionamientos de la oposición al recordar la postura del expresidente Mauricio Macri sobre el tema.

En una entrevista a un canal de televisión de Salta el 1 de agosto de 2017, el líder de Cambiemos había dicho que no le gustaban las PASO. "No me gusta que se pierda el tiempo, que se gaste plata inútilmente cuando hay tantas cosas por resolver", había argumentado.