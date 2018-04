El jefe de Gabinete, Marcos Peña, destacó hoy que la Argentina es “un país que hace tan sólo dos años estaba en default” y hoy tiene “un éxito rotundo de confianza en la economía y el camino de desarrollo”, al inaugurar la Conferencia Infraestructura para el Desarrollo de América Latina que se celebra en el hotel Alvear Icon de Puerto Madero.

"La Argentina vive un tiempo de mucho entusiasmo, de mucha trasformación", aseguró Peña, quien sostuvo que el desafío del desarrollo de infraestructura "no puede esperar" porque esta muy ligado a la posibilidad de salir de la pobreza a la desigualdad que nos marca como sociedad".

Para Peña, "el trabajo de desarrollo de un país no se puede dar encerrándose, no se puede dar mirando para atrás, no se puede dar mirando las diferencias y los conflictos", al tiempo que resaltó que desde el Gobierno quieren "trabajar a partir de una visión, global, a partir de una visión contemporánea y a partir de una visión de protagonismo".

"Sentimos la satisfacción de un país en el que hace tan solo dos años estábamos en default, hoy tengamos el éxito impresionante de confianza y de la economía, en el camino del desarrollo", sentenció Peña.

"Uno de los grandes desafíos es la posibilidad de liderar el G20 acá en la Argentina y nos planteamos que uno de los temas sea el de infraestructura", indicó el funcionario, quien sostuvo que "tenemos que trabajar además del desarrollo, en el cuidado de los sectores más vulnerables, y ese cuidado también tiene que ver con la infraestructura".

Según el jefe de Gabinete, hoy las demandas de la sociedad "cambiaron, hoy reclaman un liderazgo más horizontal, más cercano, más de servicio, menos mesiánico y que además demanda mayor transparencia, mayor calidad institucional, mayor integridad en la función pública".