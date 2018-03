El jefe de gabinete, Marcos Peña, aseguró hoy que el crecimiento “vino para quedarse” en Argentina, y que no se trata de “un rebote” sino que tiene “bases sólidas” e incluye medidas de largo plazo, con el “objetivo central” de “crear empleo”, según afirmó antes de participar del Foro Estratégico Argentina- Estados Unidos en el museo Malba.

"El crecimiento que estamos viviendo hoy en la Argentina vino para quedarse", dijo Peña en declaraciones a la prensa antes de ingresar al museo Malba, donde abrió un seminario en el que se analizaron las oportunidades y desafíos que presenta el posible ingreso de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Peña remarcó que “la agenda de crecimiento no tiene tope" y que no se trata de "un rebote como alguna vez se planteaba sobre la recesión, sino que es un crecimiento sustentable?, con “bases sólidas” como “la inversión, el ahorro y la mejora de la productividad", y "no en medidas de corto plazo".

Peña destacó el regreso del crédito, y del incremento de las importaciones de bienes de capital y dijo que para este año se esperaba un crecimiento del 13 por ciento, luego del 11 por ciento del año pasado.

Dejó claro el “compromiso” del gobierno con un “desarrollo económico que incluye a todos los sectores”, pero dejó claro que lo central es “generar empleo para los argentinos".

"Estamos en esa transición y, ya habiendo pasado esos primeros dos años de normalización, ahora crecemos en todas las dimensiones. Lo importante es que eso va a seguir siendo así por el próximo tiempo", puntualizó.

Peña descartó que haya tensión entre el Gobierno y el sector industrial y subrayó que la "única pelea” del gobierno es “con los problemas de los argentinos" porque el objetivo central es "crear empleo” y hacerlo junto al sector privado” dentro de una misma agenda de trabajo.

Respecto de la posibilidad de que la Argentina ingrese en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Peña señaló que el país “ya puede estar en el club de los países más desarrollados del planeta”, que “han definido reglas de juego", sobre “cómo organizarse, desarrollarse, ser transparentes y tener instituciones.

"Esa inserción en el mundo es lo que nos va a permitir tener más trabajo y mejores oportunidades para los argentinos", dijo.