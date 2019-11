A minutos del Puerto de Montevideo, se encuentra la chacra de Pepe Mujica, quien fue el 40º presidente constitucional de Uruguay y senador de la misma república. Allí, en un banco que le regalaron internos de un instituto psiquiátrico, se sentó Horacio Embón, el prestigioso periodista de Crónica HD, y en una entrevista exclusiva, hablaron sobre distintos temas de la coyuntura actual, a nivel nacional e internacional.

En diálogo con Embón, Mujica se refirió en un primer momento a la situación de conflicto que se vive en Bolivia desde hace tres semanas: “lo que pasó ahora tuvo tentativas en el 2016, el escenario principal era la amazonia boliviana. Pero yo y otros fuimos a la Amazonia con Evo y les estropeamos la fecha", aseguró el ex mandatario uruguayo.

Acerca de la existencia de un posible plan previo para haber intervenido el país vecino, contestó que "hay cosas que parecen improvisadas pero no son improvisadas. Que inmediatamente salieran a incendiar y ocupar determinadas casas, quiere decir que había registro de un operativo previsto. Tanta casualidad no hay".

Chile fue otro de los tópicos durante la entrevista. “Pusieron a Chile como modelo. Yo dije que no creía porque de las visitas que vienen acá (por su chacra) no encontré un solo chileno que me hablara bien de la superestructura chilena. Todos patean. Las macrocifras están fenómenas, pero hablá con la gente”, agregó.

Al mismo tiempo añadió que “lo que los economistas hoy llaman pobreza relativa es perder la resignación y perder la costumbre de vivir en la pobreza, y se les despertó la ambición de mejorar un poco más”

Y aseguró: "El sistema necesita que todos seamos compradores compulsivos y que confundamos felicidad con tener" entonces una pareja a la tarde "en vez de salir a merendar a la tarde, va al shopping a mirar vidrieras", insistió.

Hace una semana fue liberado el expresidente brasileño Lula Da Silva. El caudillo uruguayo, emocionado, no dudó al referirse al líder obrero: "Lula trato de ser, hasta donde pudo un hermano mayor. Cristina tuvo un gesto genial, se puso al costado para unificar parte de la barra".

Luego contó la conversación que tuvo con el presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández, y aseguró que "no te pelees con la pampa húmeda", fue el único consejo que le dijo.

Hablando sobre las relaciones internacionales, Mujica contó que “en el mundo en el que vivimos no hay carmelitas descalzas. Por eso digo que hay que abrir el juego”, y recordó la frase de Perón: “En el siglo que viene nos encontrarán unidos o vencidos”, a lo que añadió: “Por ahora estamos vencidos”.

Haciendo un repaso por el famoso “No al ALCA”, para Mujica “la filosofía es ganar o ganar. El que da siempre tiende a ganar más del que recibe, pero es el mundo en el que vivimos”.