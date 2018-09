El paro general que el martes hará efectivo la CGT logrará una coincidencia de 24 horas entre sectores enfrentados y sindicatos que juegan alguna fichas en ambos frentes. Una reuníón de consejo directivo en Azopardo por un lado y el mitín del sector al comando de Hugo y Pablo Moyano en Ferro tuvieron en común notas agudas contra la política económica de Cambiemos.

Desde la ironía, el triunviro Héctor Daer explicó el cuarto paro nacional al gobierno de Mauricio Macri. "Es raro que en un país que está parado, tengamos que parar", reseñó tras encabezar la conferencia de prensa junto a su par, Carlos Acuña. Juan Schmid, también integrante de la conducción tripartita se abstuvo de participar en la charla, casi un síntoma de Azopardo.

"El martes no se va a mover ni un solo colectivo", ejemplificó Daer respecto por un lado al rol decisivo del transporte en la medida de fuerza, como también a la adhesión del moyanismo y también del Movimiento de Acción Sindical (MASA). Esa falange que tiene la conducción de Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Omar Viviani (Taxistas) abogó por "la unidad de todos los trabajadores" al informar su adhesión en la víspera.

"Los matices que podemos tener entre dirigentes no va en contra de la postura que tiene el movimiento obrero sobre la política de ajuste del gobierno" consideró Daer sobre la división de los sindicatos y centrales. Su par Carlos Acuña insistió en que la responsabilidad del hambre y la pobreza le corresponde al Gobierno nacional y sobre datos económicos sostuvo que "la industria no produce y las pymes no pueden cubrir sus cheques". La CGT viene remarcando que la tasa de interés por descubierto bancario es del 70%, variable que asfixia a los pequeños y medianos empresarios nacionales. Ambos reiteraron la exigencia de que el Gobierno Nacional entienda que el rumbo económico "no tiene destino" . Con respecto al presupuesto el referente Sanidad dijo que el mismo llega con un ajuste de $ 500.000 millones para las provincias, municipios y trabajadores. "La tienen que poner los que más tienen. No se crece con ajuste y endeudamiento. Se crece con mejores salarios, trabajo e industria", agregó.

Freno hidráulico

En el encuentro del microestadio de Ferro Carril Oeste Hugo Moyano como otros referentes del Frente Sindical para el Modelo Nacional se aferraron a la metáfora de transportes con respecto al modelo económico. "Hasta aquí llegó la derecha", bramó el titular de Bancarios Sergio Palazzo en uso de la palabra. El también presidente de Independiente al llegar al estadio de Caballito se disculpó de una leve disfonía en diálogo con BAE Negocios "porque estuve gritando por el Rojo" en referencia al partido de Copa Libertadores que disputó su club contra River. "No hay que dejar de lado un poco de humor, porque también la lucha se da con alegría". En su discurso citó a su hijo Pablo hizo suya la frase de "que sería un orgullo ir preso bajo un gobierno de gorilas como este".

Además de Palazzo y Moyano, participaron del acto los titulares de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y de CTA Autónoma, Pablo Micheli, el titular de Smata Ricardo Pignanelli, el jefe del Suteba, Roberto Baradel, el ex abogado de la CGT Héctor Recalde, con quien Moyano se dio un abrazo de reconciliación luego del distanciamiento entre ambos que tuvo lugar en 2012.

El Frente Sindical anunció que marcharán a la Basílica de Luján el 20 de octubre "porque nos quieren quebrar el espíritu" y respecto a las próximas elecciones Moyano abogó por "evitar otra equivocación porque será la destrucción del país". El camionero dijo que no consideraba serias las acusaciones de desestabilización que le dispara el oficialismo "porque está a la vista de todos el sufrimiento de los que menos tienen y los trabajadores".