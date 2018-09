Una vez conocida la resolución con el procesamiento y el pedido de prisión preventiva dictado por el juez federal Claudio Bonadio contra la senadora Cristina Kirchner, desde el peronismo salieron a respaldar a la ex presidenta al considerar que el polémico magistrado "se encarga" de castigarla para "tapar la realidad del país", al tiempo que advirtieron que "no se la puede desaforar".

"El justicialismo sigue pensando en la unidad posible, en juntar a la mayoría del peronismo, donde indudablemente Cristina tiene su lugar y donde creemos que hay que hacer confluir a todas las fuerzas opositoras, al mayor porcentaje que se pueda", dijo al ser consultado por BAE Negocios, el titular del PJ nacional, José Luis Gioja, quien consideró además que "Bonadio sigue con su tarea de ser el actor principal de una película de (Jaime) Duran Barba".

"Esto es más de lo mismo, se está repitiendo lo que vienen haciendo desde el principio, un juez que se encarga de castigar a la ex presidenta y un sector de la justicia que está actuando a favor del gobierno sin ninguna duda", dijo otra una fuente partidaria la que prefirió el off y que advirtió que se está "resquebrajando muchísimo el Estado de derecho porque hay un montón de cosas que no se han respetado; ayer fue Hotesur, ahora es esto y mañana vaya a saber con qué aparece".

El dirigente partidario que integra la mesa de conducción del PJ, señaló que Cristina "sigue siendo una gran electora y la principal dirigente de la oposición, eso no cambia para nada" y consideró que el accionar judicial apunta "a tapar la realidad del país, son todas cortinas de humo, si no hay pan entonces démosle circo", concluyó diciendo.

Cabe destacar que Bonadio también realizó un pedido de desafuero contra la ex jefa de Estado, el cual quedó sujeto a la confirmación de la Cámara Federal, aunque este no encontraría eco en la Cámara Alta debido a que horas antes de conocerse la resolución judicial, el senador Miguel Ángel Pichetto quien tiene la llave para avanzar con esa medida, volvió a advertir que la instrucción "es una etapa preliminar donde hay elementos, pero que no configura la responsabilidad penal, entonces es imposible producir el desafuero y la detención de un senador, presidente" o "ministro".

"Cristina no va a cambiar su forma de pensar le hagan lo que le hagan", dijo por su parte Máximo Kirchner, hijo de Cristina y líder de La Campora quien subrayó que "definir la política del futuro" en función de la ex jefa de Estado por "sí o no sería un error".

En ese sentido, afirmó que esta "es una situación en la que tenemos que tener la menor cantidad de errores posibles para poder responder a las necesidades de la gente y para construir una alternativa a este gobierno e inclusive superadora a los que se hizo desde el 2003 al 2015".

El diputado camporista dijo respecto a un futuro escenario electoral que "lo ideal es saber qué país queremos, si vamos a ir a una gran Paso o a un gran frente" y concluyó afirmando que "Cristina fue 8 años presidenta y sus anhelos son diferentes a alguien que no lo fué. Ella lo que quiere es un país al que le vaya bien".