La sangría de la CGT sufrió una baja de intensidad tras el portazo del ex triunviro Juan Schmid al conocerse la decisión de algunos gremios para permanecer en Azopardo y no sumarse al Frente Sindical para el Modelo Nacional que comanda el moyanismo. Los judiciales al comando de Julio Piumato, el gremio del Seguro cuyo líder es Jorge Sola y los trabajadores cerveceros cuyo secretario general es Carlos Frigerio continuarán en la CGT. No obstante desde el Frente Sindical le ratificaron a BAE Negocios que la dimensión de ese bloque quedará a la vista de propios y ajenos cuando desarrollen la marcha a Lujan el 20 del corriente.

Los tres sindicatos en algún momento integraron el riñón del sector afín al Camionero, incluso en tiempos de la gestión de gobierno kirchnerista, hoy asumen la división cegetista como un mal que afecta al conjunto del movimiento obrero, pero decidieron no emprender la retirada. Desde el Frente Sindical consideran que habrá “más de 100 organizaciones” cuando marchen a la ciudad bonaerense de Luján. La dinámica de este sector se trasluce en la exigencia para que la CGT defina con urgencia una convocatoria que desemboque en el cambio de autoridades de esa central. Quienes todavía no manifestaron postura respecto a la división, también sacan sus propios y simples cálculos. Allí mensuran que con una nueva división cegetista, con las 62 Organizaciones fracturadas en tres falanges y con las tres CTA, al comando de Hugo Yasky, Pablo Micheli y Roberto Peidró, la conclusión es que el Gobierno pueda sacar partido de esas “divisiones de las divisiones” y además lamentan que las internas históricas de los sindicatos ni siquiera bajen decibeles en momentos de una crisis que todavía no llegó al punto máximo respecto de desempleo, inflación y recesión.