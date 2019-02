El titular de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, declaró el estado de alerta y movilización para toda la actividad petrolera en una multitudinaria asamblea que se desarrolló esta mañana en la localidad neuquina de Añelo, ante una posible ola de despidos por la modificación de la resolución 46 que orienta la actividad de producción de gas en Vaca Muerta.

“No vamos a permitir un solo despido”, afirmó el secretario general tras el cambio de reglas de juego por parte de la administración macrista, que implicará recortes de subsidios a la producción de gas no convencional y podría generar juicios contra el Estado.

Ante unos 20 mil trabajadores petroleros, Pereyra destacó la “unidad sin fisuras” de los sindicatos del sector y agradeció la participación del gremio de Petroleros Jerárquicos, conducido por Manuel Arévalo.



“Hay empresas que ya tienen un programa para bajar equipos y generar despidos, que es algo que van a implementar a mediados de este mes, pero nosotros vamos a estar atentos y vamos a decirles que tiene que haber trabajo. Que cumplan con lo que firmaron, tanto ellos como el Gobierno”, afirmó el titular de Petroleros Privados.



“Nosotros firmamos un blindaje para que no haya conflictos en la zona y consideramos que no puede haber provocaciones hacia los trabajadores en este proyecto que es Vaca Muerta y que está en boca de todo el mundo", dijo Pereyra en la asamblea informativa que se desarrolló en la localidad neuquina.



Asimismo, Pereyra aseveró : "Somos claros en el mensaje que les estamos enviando a los trabajadores petroleros. Les pedimos que mantengan la tranquilidad porque vamos a estar atentos a todos los movimientos que quieran hacer las empresas. No vamos a permitir un solo despido y para eso nos vamos a declarar en alerta y movilización", a lo que además advirtió que no le va a “temblar el pulso para paralizar todas las tareas si fuera necesario”.