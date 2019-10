Miguel Ángel Pichetto, compañero de fórmula de Mauricio Macri por Juntos por el Cambio, recnoció a modo de "autocrítica" que Cambiemos le pidió un esfuerzo "muy grande" a la clase media, y aseguró que si el oficialismo logra renovar el mandato se "atenderá más" a este sector ya que antes "no lo tuvo en cuenta".

Según el candidato a vicepresidente, el macrismo recnoció que "el esfuerzo que le pidió" a la clase media "fue muy grande" y lamentó que la gente que pertenece a este sector se tuvo que "bancar todo este proceso" de ajuste.

Pichetto defendió al Gobierno y justificó que la megadevaluación posterior a las PASO se debió a que "justo en el momento en que la economía empezaba a ordenarse viene este resultado que impacta y tiene efectos económicos", en referencia a que el Frente de Todos le ganó a la fórmula macrista por más de 17 puntos.

Macri "pide tiempo" para concretar su plan de gestión en un nuevo mandato, de acuerdo a lo planteado por el senador peronista y ex opositor al actual gobierno en diálogo con FM La Brújula.

"Cuando el Presidente pide tiempo está pidiendo la perseverancia en un camino que con correcciones, atendiendo más a la clase media, a la que en algún momento no tuvo en cuenta. Esto lo dice él también como autocrítica", sostuvo.

Además, afirmó que en las elecciones presidenciales del 27 de octubre habrá votos que en las primarias PASO "fueron a expresiones más minoritarias", y que "ahora van a jugar con un sentido más útil" que "harán crecer" al oficialismo.

En tanto, Pichetto confía en que la fórmula que integra podrá llegar al balotaje gracias a los puntos que, según él, obtendrá gracias a los votos de gente que no participó de las PASO. "Hay un dato muy importante que es que hay gente que no ha votado, 5 o 6 puntos de ciudadanos que no votaron que implica una nueva reconfiguración del proceso electoral", explicó.

"Es por eso que pienso que va a haber votos que fueron a expresiones más minoritarias que ahora van a jugar con un sentido mas útil el voto", agregó.

Por otro lado, celebró las victorias del oficialismo en las elecciones provinciales de Mendoza y Salta, dos de los pocos distritos en donde se dio este fenómeno. "En Mendoza había perdido en las PASO, recuperó y ganó por 15 puntos, y también en Salta la primaria donde ganó el gobernador que expresaba a Juntos por el Cambio", festejó Pichetto.