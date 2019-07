El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, consideró hoy que el memorándum de entendimiento con Irán que hace seis años firmó Cristina Kirchner en el marco de la causa AMIA fue "un error político" de la ex presidenta, pero señaló que "no fue un delito". Coincidió, así, con la posición del pre candidato a presidente de la oposición, Alberto Fernández, quien afirmó que se trata de una cuestión "política no judiciable".

En una exposición que realizó en la sede de la DAIA, el senador peronista, a su vez, admitió que voto a favor de esa iniciativa en la Cámara alta por "una cuestión de disciplina partidaria", ya que en 2013 era jefe de la bancada del kirchnerismo.

"(El memorandum) fue un giro rotundo en política exterior que se dio después de la muerte de Néstor Kirchner, que implicó un grave error el cual acompañe como oficialista y me hago cargo de eso", planteó Pichetto ante las autoridades de la DAIA.

Según el rionegrino, "no hubo delito alguno" en la firma del acuerdo, aunque sí una decisión de política exterior errónea".

Por otra parte, el compañero de fórmula de Mauricio Macri sostuvo que ante la falta de cooperación de Irán, "lo ideal ahora es avanzar en un proyecto de ley de juicio en ausencia" que permita reactivar la investigación de la voladura de la AMIA.

Coincidencia

Las declaraciones llegaron luego de que el precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, declara este miércoles como testigo en la causa que investiga el presunto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA y aseguró que cuando habló del Memorándum de Entendimiento con ese país dio su "opinión", al tiempo que apuntó contra el juez federal Claudio Bonadio.

El compañero de fórmula de Cristina Kirchner, quien se encuentra involucrada en el expediente, atribuyó a una "maniobra política" del magistrado el hecho de citarlo pocos días antes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El ex jefe de Gabinete fue citado por pedido del abogado Tomás Farini Duggan, representante de víctimas del atentado a la AMIA, quien invocó los dichos del ex funcionario sobre el tratado en una entrevista que dio en televisión el 26 de febrero de 2015, en la que se refirió a un "plan de encubrimiento" con el Memorándum y señaló a la ex mandataria como "instigadora".

"Es público y de notorio conocimiento que siempre fui crítico de la decisión del memorándum con Irán", subrayó Fernández, y afirmó que es su "opinión" sobre ese acuerdo, que quedó sin efecto al ser decretado inconstitucional por la Justicia.

"Esa declaración existió. El contexto en el que esas declaraciones fueron vertidas tienen que ver con el momento en el que el juez (Daniel) Rafecas desestimó la denuncia realizada por Nisman", recordó el dirigente peronista, para quien aquel debía investigar la acusación de encubrimiento a partir de la existencia del memorándum de entendimiento con Irán.

Además, dijo que "llama la atención" el desconocimiento de la querella sobre que el tema, ya que consideró que se trata de una cuestión "política no judiciable".

"Confío en que el Tribunal no siga la lógica de la querella, pues deberá citar a los millones de personas que opinaron sobre el tema", agregó.

El postulante opositor también criticó en duros términos al juez Bonadio por haberlo citado y señaló que el magistrado "no estuvo presente" durante la audiencia que duró menos de una hora.