En el movido escenario de reacomodamientos internes dentro del peronismo, hoy le tocará hacer su movida al senador y presidente del interbloque Argentina Federal en la Cámara alta, Miguel Angel Pichetto, que comandará un encuentro de legisladores en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. La cita, que en un principio se especulaba contaría con la presencia de representantes de la "liga de gobernadores" perdió brillo por la ausencia de mandatarios provinciales. De todos modos, el rionegrino se constituyó en este tiempo como principal referente del armado interno sin kirchnerismo y cuenta con el aval de los mandatarios provinciales para poner en marcha la maquinaria de cara a las presidenciales. El encuentro sí contará con la presencia de legisladores massistas, todo un gesto de cara al futuro del justicialismo.

Pichetto sostuvo ayer que el encuentro "no es un acto político", sino un espacio para "construir una forma nueva". La reunión será el Hotel Aguay de Gualeguaychú, donde se debatirán propuestas y se elaborará un documento que tendrá carácter público. Se espera que asista el gobernador provincial, Gustavo Bordet, aunque su presencia no fue confirmada.

Pichetto adelantó que en el encuentro, impulsado por los senadores nacionales por Entre Ríos, los peronistas Guillermo Guastavino y Sigrid Kunath, participarán "senadores y diputados del espacio federal" que vienen "trabajando junto con los gobernadores, para tratar de generar una alternativa en una línea de pensamiento que tiene que ver con un peronismo que tiene que expresar ideas democráticas, propuestas y alternativas en el marco del debate en Argentina".

"No es un acto político, no es un acto en un gimnasio, sino que tiene que ver con reflexionar, con conversar con los compañeros y los sectores económicos, y con tratar de construir una forma nueva, una estética distintas que se contrapone a otras visiones o miradas que tiene hoy el peronismo y que atrasan y no son convenientes para tener competitividad en el futuro electoral del país", sostuvo el armador del peronismo anti k.

Según señaló la agencia Télam, estarán presentes junto a Pichetto los diputados massistas Graciela Camaño, Marco Lavagna, Raúl Pérez, José Ignacio de Mendiguren, Alejandro Gandinetti y Daniel Arroyo. En tanto, en representación de los intendentes del espacio viajarán Alexis Guerrera (General Pinto), Germán Di Cesare, (General Alvarado) y Javier Osuna (General Las Heras). El ingreso de Arroyo a la lista de dirigentes del Frente Renovador que participarán de la reunión sorprendió a propios y ajenos, ya que hasta hace poco el bonaerense había participado de algunos de los encuentros que en pos de la unidad había generado el kirchnerismo.