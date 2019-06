El senador y compañero de la fórmula de Mauricio Macri en Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto presentó finalmente esta tarde su renuncia al Consejo de la Magistratura en una escueta carta que envió a Ricardo Recondo, presidente de este organismo encargado de nominar y remover jueces.

El senador había adelantado: "Me voy a correr, no voy a hacer de esto un elemento de desgaste. Voy a hablar con el bloque del Peronismo Federal al mediodía y hoy mismo voy a enviar mi renuncia".

Pichetto aclaró no había tenido la posibilidad de anunciarlo porque "no hubo reunión de bloque, que fue quien lo eligió. "Voy a poner a disposición mi lugar para que asuma mi suplente, Mario Pais", afirmó.

Pais, senador por Chubut, ya había sido integrante del Consejo. Asumió en agosto de 2017 con una polémica demora de una horas que permitió que el oficialismo tuviera por un breve lapso el número necesario para aprobar el juicio político del ex camarista Eduardo Freiler.

Ayer, el presidente del organismo que designa y remueve jueces, Ricardo Recondo, dijo que Pichetto debía renunciar ya que había dejado de representar a la oposición. A este cuadro, el precandidato a vicepresidente sostuvo que no va a mezclar una cuestión política con la tarea del Consejo.

"Ayer el padre y abogado del juez Alejo Ramos Padilla pidió mi recusación. Quiero decirle que Ramos Padilla tenía con mi presencia todas las garantías correspondiente en el Consejo", había dicho.

Tonelli rechazó el pedido de senadores de apartar a Pichetto

El diputado del PRO Pablo Tonelli había defendido hoy la continuidad de Miguel Ángel Pichetto como integrante del Consejo de la Magistratura al considerar que, a su juicio, el lugar que ocupan los legisladores en ese organismo, del cual también él es parte, le pertenece a "cada cámara y no a un bloque determinado".

"Los legisladores que integramos el Consejo no somos representantes de un determinado bloque sino del cuerpo al que pertenecemos. No me parece que el hecho que un legislador deje de pertenecer a un bloque deba implicar de manera automática su apartamiento o su cese en su condición de integrante del Consejo de la Magistratura", declaró Tonelli a Radio Cooperativa.

En ese marco, dijo "no" compartir la opinión de algunos senadores justicialistas que pidieron desplazar a Pichetto de ese organismo, luego de que el senador aceptara el ofrecimiento del presidente Mauricio Macri para acompañarlo en la fórmula presidencial del oficialismo.

Ahora, sin embargo, Pichetto no hizo caso a sus opiniones y optó por dar fin la polémica reunciando al organismo